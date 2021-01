Athletic Bilbao vloert ook Barcelona in Supercopa, Messi slikt eerste rode kaart

Doelpunten:

Geen eerste trofee voor Koeman, negatieve primeur voor Messi

FC Barcelona ligt Athletic Bilbao wel in de Spaanse (Super)cup. In 2015 verloor Barcelona de Supercopa tegen Bilbao, meteen ook de laatste trofee voor de Basken.

En vorig seizoen klopte Bilbao Barça op weg naar de finale, die door de coronacrisis overigens nog altijd niet gespeeld is.

Barcelona was dus op zijn hoede, zeker nadat Bilbao deze week Real Madrid in de halve finales van dit Supercup-toernooi al te grazen had genomen.

In een intense match opende Griezmann vlak voor de pauze de score, maar nog geen twee minuten later stond "de thuisploeg" al met de voetjes op de grond na de gelijkmaker van de Marcos.

Een kwartier voor tijd was Griezmann weer de Catalaanse schutter, maar de ceremonie werd door Villalibre in de 90e minuut uitgesteld. Net als woensdag moest Barcelona dus overuren draaien.

Barça, waar Messi speelklaar was geraakt, zat bij het begin van de eerste verlenging helemaal in vieze papieren. Williams schilderde de 2-3 beeldschoon binnen.

2-4 of 3-3, het kon alle kanten uit, maar de eindstand lag vast. Bij Messi groeide de frustratie: in de 120e minuut stuurde de VAR hem van het veld na een slagbeweging richting Villalibre.

Die rode kaart is overigens een primeur voor Messi in het shirt van Barcelona. Bij de Argentijnse nationale ploeg was hij al twee keer tegen de rode lamp gelopen.