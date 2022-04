Lierse ontneemt Waasland-Beveren waterkansje op promotie, incidenten op tribunes

Na de onderbreking, die mogelijk nog een staartje krijgt, werd de hoop bij Waasland-Beveren helemaal de kop ingedrukt met een rommelgoal van Naessens. Na rood voor invaller Tshimanga in de slotfase konden de Wase boeken helemaal toe.

20 minuten lag de match een hele tijd stil nadat er een luide knal was opgestegen uit de tribunes. Thuissupporters zouden met bommetjes en vuurpijlen richting het vak van de bezoekers gegooid hebben. De gemoederen werden bedaard en de match kon dan toch hervatten.

Maar het was Lierse dat iets na de rust toeslagen. Schuermans buffelde de 1-0 binnen na een hoekschop.

Lierse had niet zo veel meer te winnen, Waasland-Beveren had nog uitzicht op de 2e plaats, die recht geeft op barrages voor promotie. De Waaslanders waren ook het dreigendst voor de rust, onder meer met een kopbal van Vukotic op de lat.

Waasland-Beveren betreurt incidenten en wacht matchverslag af

Meteen na de partij kwam Waasland-Beveren met een statement op de clubwebsite. "We betreuren ten stelligste de gebeurtenissen van vanavond. Het gedrag van de supporters van Lierse heeft geen plaats in een voetbalstadion. We betreuren dat er supporters gewond zijn geraakt en wensen hen een snel herstel."

"We hebben de match onder voorbehoud hervat. De club wacht nu het verslag van de scheidsrechter en van de match delegate af om zich te beraden over verdere stappen."

"Zinloos geweld kan niet getolereerd worden. Niet in een voetbalstadion en niet in de maatschappij."