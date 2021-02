Dubbel weekend voor Sweeck: hij toont zich ook oppermachtig in de sneeuw

16:02 16 uur 02. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1358430967338254338

16:00 16 uur . IJskonijn Sweeck pakt 2 op 2! De spanning was al even weg, maar Sweeck mag vieren na een demonstratie in Lille. Vanthourenhout troeft Van Kessel af in de sprint voor plaats 2. Iserbyt valt net naast het podium. . IJskonijn Sweeck pakt 2 op 2! De spanning was al even weg, maar Sweeck mag vieren na een demonstratie in Lille. Vanthourenhout troeft Van Kessel af in de sprint voor plaats 2. Iserbyt valt net naast het podium.

15:58 15 uur 58. Iserbyt heeft de rol moeten lossen in de achtervolging. Van Kessel en Vanthourenhout lijken hun podiumplaats beet te hebben. . Iserbyt heeft de rol moeten lossen in de achtervolging. Van Kessel en Vanthourenhout lijken hun podiumplaats beet te hebben.

15:54 15 uur 54. Vanthourenhout heeft zijn tweede adem gevonden en lijkt nog naar Van Kessel en Iserbyt te rijden. Kan het dan toch nog een volledig podium voor Pauwels Sauzen-Bingoal worden? . Vanthourenhout heeft zijn tweede adem gevonden en lijkt nog naar Van Kessel en Iserbyt te rijden. Kan het dan toch nog een volledig podium voor Pauwels Sauzen-Bingoal worden?

15:51 15 uur 51. De bel luidt. Sweeck gaat de laatste ronde in. Van Kessel en Iserbyt hebben door hun onderlinge strijd zo'n 10 seconden van hun achterstand afgepitst en volgen nu op 19 seconden van de leider. Hermans en Vanthourenhout volgen op 29 tellen, Aerts als zesde op driekwart minuut. . De bel luidt Sweeck gaat de laatste ronde in. Van Kessel en Iserbyt hebben door hun onderlinge strijd zo'n 10 seconden van hun achterstand afgepitst en volgen nu op 19 seconden van de leider. Hermans en Vanthourenhout volgen op 29 tellen, Aerts als zesde op driekwart minuut.

15:51 15 uur 51. Emoties kunnen een hele hoop losweken. Dat kan positief en negatief uitpakken, maar bij Sweeck heeft dat duidelijk positief gewerkt. Erwin Vervecken. Emoties kunnen een hele hoop losweken. Dat kan positief en negatief uitpakken, maar bij Sweeck heeft dat duidelijk positief gewerkt. Erwin Vervecken

15:50 15 uur 50. In de achtergrond gaat Van der Haar onderuit. De kleine Nederlander grijpt naar zijn heup: dat deed duidelijk geen deugd. . In de achtergrond gaat Van der Haar onderuit. De kleine Nederlander grijpt naar zijn heup: dat deed duidelijk geen deugd.

15:49 15 uur 49. Iserbyt heeft ondertussen Van Kessel te pakken. Vanthourenhout heeft het wiel van de Europese kampioen dus niet kunnen houden. De strijd om plaats 2 kan op die manier nog interessant worden. . Iserbyt heeft ondertussen Van Kessel te pakken. Vanthourenhout heeft het wiel van de Europese kampioen dus niet kunnen houden. De strijd om plaats 2 kan op die manier nog interessant worden.

15:46 15 uur 46. De focus op het aangezicht van Sweeck spreekt boekdelen. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal is op weg naar een perfect weekend en dat is niet gestolen. . De focus op het aangezicht van Sweeck spreekt boekdelen. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal is op weg naar een perfect weekend en dat is niet gestolen.

15:43 15 uur 43. Nog 2 ronden. Sweeck loopt alsmaar verder uit en zet de rest al op een halve minuut. Er moeten al ongelukken gebeuren om hem nog van de zege te houden. Van Kessel, Iserbyt en Vanthourenhout zitten bijna bij mekaar, maar ook de rest is niet ver. . Nog 2 ronden Sweeck loopt alsmaar verder uit en zet de rest al op een halve minuut. Er moeten al ongelukken gebeuren om hem nog van de zege te houden. Van Kessel, Iserbyt en Vanthourenhout zitten bijna bij mekaar, maar ook de rest is niet ver.

15:40 15 uur 40. In de strijd om plek 3 maakt Van der Haar een foutje, waardoor Iserbyt er overheen gaat. Een groepje met onder andere Aerts, Vanthourenhout en Orts volgt niet veel verder. Sweeck blijft vooraan ondertussen gezwind de zandpassages nemen. . In de strijd om plek 3 maakt Van der Haar een foutje, waardoor Iserbyt er overheen gaat. Een groepje met onder andere Aerts, Vanthourenhout en Orts volgt niet veel verder. Sweeck blijft vooraan ondertussen gezwind de zandpassages nemen.

15:35 15 uur 35. Nog 3 ronden. Kersverse papa Van Kessel is voorlopig "the best of the rest". Hij volgt op 16 seconden van eenzame leider Sweeck. Van der Haar en Iserbyt zitten wel niet ver achter. . Nog 3 ronden Kersverse papa Van Kessel is voorlopig "the best of the rest". Hij volgt op 16 seconden van eenzame leider Sweeck. Van der Haar en Iserbyt zitten wel niet ver achter.

15:33 15 uur 33. Het is belangrijk voor Laurens om nu op tijd te wisselen van fiets. Anders bevriest het schakelsysteem. We hebben voldoende fietsen mee om het uur rond te krijgen. Ploegleider Mario De Clercq. Het is belangrijk voor Laurens om nu op tijd te wisselen van fiets. Anders bevriest het schakelsysteem. We hebben voldoende fietsen mee om het uur rond te krijgen. Ploegleider Mario De Clercq

15:32 15 uur 32. In de materiaalpost zien we hoe een fietsmechanieker het ijs van de velgen moet kloppen. Tegelijkertijd is zijn collega een andere fiets aan het afspuiten met de hogedrukreiniger. Paul Herygers denkt er het zijne van. . In de materiaalpost zien we hoe een fietsmechanieker het ijs van de velgen moet kloppen. Tegelijkertijd is zijn collega een andere fiets aan het afspuiten met de hogedrukreiniger. Paul Herygers denkt er het zijne van.

15:30 15 uur 30. Wat is Van Kessel sterk. Als het koude en zware omstandigheden zijn, dan kan hij altijd een tikkeltje meer dan de rest. Paul Herygers. Wat is Van Kessel sterk. Als het koude en zware omstandigheden zijn, dan kan hij altijd een tikkeltje meer dan de rest. Paul Herygers

15:27 15 uur 27. Sweeck heeft na 3 ronden 16 seconden voorsprong aan de meet op het duo van Tormans - Van Kessel en Hermans - en Van der Haar. Daarachter zit alles op een zakdoek. . Sweeck heeft na 3 ronden 16 seconden voorsprong aan de meet op het duo van Tormans - Van Kessel en Hermans - en Van der Haar. Daarachter zit alles op een zakdoek.

15:26 15 uur 26. In de bochtenfase in het bos maakt Vanthourenhout een foutje, waardoor hij het hele pak ophoudt. Slim bekeken van "de Witte", want dat speelt natuurlijk in de kaart van zijn ploegmaat aan kop van de koers. . In de bochtenfase in het bos maakt Vanthourenhout een foutje, waardoor hij het hele pak ophoudt. Slim bekeken van "de Witte", want dat speelt natuurlijk in de kaart van zijn ploegmaat aan kop van de koers.