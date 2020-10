Iserbyt overvleugelt de concurrentie in Koppenbergcross, Van der Haar blijft Aerts voor

16:02 16 uur 02. Voor Toon Aerts werd het een martelgang in Oudenaarde. Net als in Ruddervoorde moet hij zijn meerdere erkennen in Eli Iserbyt. De eindrekening is 1'25", met bonificatieseconden. . Voor Toon Aerts werd het een martelgang in Oudenaarde. Net als in Ruddervoorde moet hij zijn meerdere erkennen in Eli Iserbyt. De eindrekening is 1'25", met bonificatieseconden.

16:01 16 uur 01. Lars van der Haar kan de schade enigszins beperken en zal tevreden zijn over zijn wedstrijd. De Nederlander is op iets meer dan 40 seconden 2e. . Lars van der Haar kan de schade enigszins beperken en zal tevreden zijn over zijn wedstrijd. De Nederlander is op iets meer dan 40 seconden 2e.

16:00 16 uur match afgelopen Iserbyt wint Met een ware machtsvertoning wint Eli Iserbyt voor het tweede jaar op rij de Koppenbergcross. Hij pakt uit met een solo van een halfuur.

16:00 16 uur . Iserbyt begint aan zijn laatste beklimming van de Koppenberg. . Iserbyt begint aan zijn laatste beklimming van de Koppenberg.

15:58 15 uur 58. Lars van der Haar, ook in Ruddervoorde al op het podium, is ook in de Koppenbergcross sterk. Hij zal de tweede plek opeisen, niet zijn ploegmaat Toon Aerts. . Lars van der Haar, ook in Ruddervoorde al op het podium, is ook in de Koppenbergcross sterk. Hij zal de tweede plek opeisen, niet zijn ploegmaat Toon Aerts.

15:56 15 uur 56. Voor Eli Iserbyt is het een overwinningsrondje. De leider hoeft zich geen zorgen meer te maken en is op weg naar zijn tweede kassei. . Voor Eli Iserbyt is het een overwinningsrondje. De leider hoeft zich geen zorgen meer te maken en is op weg naar zijn tweede kassei.

15:54 Slotronde. Geen spatje verval bij Iserbyt die elke keer meer voorsprong heeft op de Koppenberg. Voor Toon Aerts, nummer 3 in de wedstrijd, betekent dat 1'12" achterstand. . 15 uur 54. Slotronde Geen spatje verval bij Iserbyt die elke keer meer voorsprong heeft op de Koppenberg. Voor Toon Aerts, nummer 3 in de wedstrijd, betekent dat 1'12" achterstand.

15:51 Thibau Nys geeft op. Thibau Nys ziet af bij de profs op de Koppenberg. Hij houdt de pedalen stil en wandelt al richting camper. . 15 uur 51. Thibau Nys geeft op Thibau Nys ziet af bij de profs op de Koppenberg. Hij houdt de pedalen stil en wandelt al richting camper.

15:47 15 uur 47. Lars van der Haar komt een halve minuut later boven op de Koppenberg, Toon Aerts krijgt ruim een minuut aangerekend. Iserbyt zet het klassement al met een uitroepteken op zijn naam. . Lars van der Haar komt een halve minuut later boven op de Koppenberg, Toon Aerts krijgt ruim een minuut aangerekend. Iserbyt zet het klassement al met een uitroepteken op zijn naam.

15:45 15 uur 45. Eli Iserbyt draait nu helemaal alleen de Koppenberg op. Lars van der Haar rijdt zijn eigen tempo, voor Toon Aerts dikken de seconden aan. . Eli Iserbyt draait nu helemaal alleen de Koppenberg op. Lars van der Haar rijdt zijn eigen tempo, voor Toon Aerts dikken de seconden aan.

15:42 15 uur 42. Iserbyt zet nog eens een uitroepteken achter zijn suprematie. Hij imponeert op de Koppenbergcross. . Iserbyt zet nog eens een uitroepteken achter zijn suprematie. Hij imponeert op de Koppenbergcross.

15:41 15 uur 41. Iserbyt zal de komende weken nog groeien. Hij kan nog een stukje beter. Jürgen Mettepenningen. Iserbyt zal de komende weken nog groeien. Hij kan nog een stukje beter. Jürgen Mettepenningen

15:40 15 uur 40. Iserbyt wil ook een stevige slag slaan in het klassement. Met zijn supervorm heeft hij nu al 23 seconden voor op Van der Haar. Voor Aerts loopt de schade al op tot een halve minuut. . Iserbyt wil ook een stevige slag slaan in het klassement. Met zijn supervorm heeft hij nu al 23 seconden voor op Van der Haar. Voor Aerts loopt de schade al op tot een halve minuut.

15:37 15 uur 37. Van der Haar neemt over. Lars van der Haar is ploegmaat Toon Aerts voorbij. Aerts moet duidelijk even bekomen van de uppercut van Iserbyt. Kan Van der Haar nog een bedreiging vormen voor de leider? . Van der Haar neemt over Lars van der Haar is ploegmaat Toon Aerts voorbij. Aerts moet duidelijk even bekomen van de uppercut van Iserbyt. Kan Van der Haar nog een bedreiging vormen voor de leider?

15:36 15 uur 36. De vogel voor de overwinning lijkt gaan vliegen. Sven Nys. De vogel voor de overwinning lijkt gaan vliegen. Sven Nys

15:34 15 uur 34. Iserbyt wil nog wat meer zekerheid en gaat bij elke helling op de trappers staan. Toon Aerts beperkt de schade tot 13 seconden. Lars van der Haar rijdt op de derde plek rond. Kunnen ze samenwerken in de achtervolging? . Iserbyt wil nog wat meer zekerheid en gaat bij elke helling op de trappers staan. Toon Aerts beperkt de schade tot 13 seconden. Lars van der Haar rijdt op de derde plek rond. Kunnen ze samenwerken in de achtervolging?

15:32 15 uur 32. We zijn nog maar halfweg, maar Iserbyt heeft nu al stevig uitgehaald. De 23-jarige West-Vlaming voelt zich kiplekker en wil er nog een solo van een halfuur van maken. . We zijn nog maar halfweg, maar Iserbyt heeft nu al stevig uitgehaald. De 23-jarige West-Vlaming voelt zich kiplekker en wil er nog een solo van een halfuur van maken.

15:31 15 uur 31. Koers gelopen? Op de Koppenberg plooit Aerts zich nog eens dubbel over zijn stuur om Iserbyt weer bij het nekvel te grijpen. Maar hij krijgt toch al 13 seconden aangesmeerd. . Koers gelopen? Op de Koppenberg plooit Aerts zich nog eens dubbel over zijn stuur om Iserbyt weer bij het nekvel te grijpen. Maar hij krijgt toch al 13 seconden aangesmeerd.

15:29 15 uur 29. Iserbyt snijdt elke bocht perfect aan, maar is zeker nog niet klaar met Toon Aerts. Op een hellende stukje geeft hij er nog maar eens een ruk aan. Aerts wordt tot het uiterste gedreven. . Iserbyt snijdt elke bocht perfect aan, maar is zeker nog niet klaar met Toon Aerts. Op een hellende stukje geeft hij er nog maar eens een ruk aan. Aerts wordt tot het uiterste gedreven.

15:28 15 uur 28. Ik heb de indruk dat Iserbyt iets sterker is dan Aerts, maar de jager kan in het voordeel zijn. Adrie van der Poel. Ik heb de indruk dat Iserbyt iets sterker is dan Aerts, maar de jager kan in het voordeel zijn. Adrie van der Poel

15:28 15 uur 28. Demarrage Iserbyt. Eli Iserbyt probeert het nu al te forceren. Met enkele stevige rukken aan zijn stuur schudt hij ook Toon Aerts af. Iserbyt wil er een pittige strijd van maken. . Demarrage Iserbyt Eli Iserbyt probeert het nu al te forceren. Met enkele stevige rukken aan zijn stuur schudt hij ook Toon Aerts af. Iserbyt wil er een pittige strijd van maken.

15:27 15 uur 27. Wie kan nog volgen? Iserbyt en Aerts hebben nog maar eens hun twee aanhangsels losgeschud. . Wie kan nog volgen? Iserbyt en Aerts hebben nog maar eens hun twee aanhangsels losgeschud.

15:24 15 uur 24. Aerts gaat ervoor. Op de Koppenberg trekt Toon Aerts nog eens aan de rekker. Hij wil niet te lang met vijf ronddraaien. Ondertussen wisselt Iserbyt nog maar eens van fiets. . Aerts gaat ervoor Op de Koppenberg trekt Toon Aerts nog eens aan de rekker. Hij wil niet te lang met vijf ronddraaien. Ondertussen wisselt Iserbyt nog maar eens van fiets.

15:23 15 uur 23. Iserbyt rijdt nu al twee rondes na elkaar op kop. De West-Vlaming laat zich niet afleiden en trekt nog eens door op de Koppenberg. . Iserbyt rijdt nu al twee rondes na elkaar op kop. De West-Vlaming laat zich niet afleiden en trekt nog eens door op de Koppenberg.

15:21 15 uur 21. Toon Aerts blijft in het wiel van Eli Iserbyt zitten. Hij wil niet twee keer in dezelfde val trappen: tempo maken en afgestraft worden door het ploegenspel van Pauwels Sauzen-Bingoal. . Toon Aerts blijft in het wiel van Eli Iserbyt zitten. Hij wil niet twee keer in dezelfde val trappen: tempo maken en afgestraft worden door het ploegenspel van Pauwels Sauzen-Bingoal.

15:21 15 uur 21. Iserbyt en Aerts spelen met de rest. Ze zien Hermans, Van der Haar en Vanthourenhout weer naderen, maar kunnen ze losschudden wanneer ze willen. . Iserbyt en Aerts spelen met de rest. Ze zien Hermans, Van der Haar en Vanthourenhout weer naderen, maar kunnen ze losschudden wanneer ze willen.

15:19 15 uur 19. Iserbyt geeft er nog eens een snok aan, Toon Aerts is de enige die kan antwoorden. De voorspelde tweestrijd is er. . Iserbyt geeft er nog eens een snok aan, Toon Aerts is de enige die kan antwoorden. De voorspelde tweestrijd is er.

15:18 15 uur 18. Er steken twee renners bovenuit. Maar hoelang gaan ze het tactisch spelen? Sven Nys. Er steken twee renners bovenuit. Maar hoelang gaan ze het tactisch spelen? Sven Nys

15:16 15 uur 16. Iserbyt is niet meteen van plan om nog te versnellen, want ook Michael Vanthourenhout nadert. Dan kan ook Pauwels Sauzen-Bingoal het met twee uitspelen. . Iserbyt is niet meteen van plan om nog te versnellen, want ook Michael Vanthourenhout nadert. Dan kan ook Pauwels Sauzen-Bingoal het met twee uitspelen.

15:15 15 uur 15. Viertal voorin. Hermans en Van der Haar sluiten aan bij Iserbyt en Aerts. Spelen de mannen van Telenet nu het ploegenspel? . Viertal voorin Hermans en Van der Haar sluiten aan bij Iserbyt en Aerts. Spelen de mannen van Telenet nu het ploegenspel?

15:13 15 uur 13. Het tempo vooraan stokt wat, waardoor Hermans en Van der Haar dichterbij sluipen. Krijgt Aerts er een teammaat bij? . Het tempo vooraan stokt wat, waardoor Hermans en Van der Haar dichterbij sluipen. Krijgt Aerts er een teammaat bij?

15:12 15 uur 12. Michael Vanthourenhout doet zijn stinkende best om achtervolgers Quinten Hermans en Lars van der Haar te ondersteunen. . Michael Vanthourenhout doet zijn stinkende best om achtervolgers Quinten Hermans en Lars van der Haar te ondersteunen.

15:10 15 uur 10. In Ruddervoorde speelde Laurens Sweeck nog bliksemafleider voor Iserbyt, maar nu zit de Belgische kampioen te ver. Hij komt als 10e boven op de Koppenberg. . In Ruddervoorde speelde Laurens Sweeck nog bliksemafleider voor Iserbyt, maar nu zit de Belgische kampioen te ver. Hij komt als 10e boven op de Koppenberg.

15:09 15 uur 09. Iserbyt neemt over. Eli Iserbyt neemt op de Koppenberg over. Toon Aerts volgt gezwind: de twee protagonisten zitten alweer samen. Quinten Hermans en Lars van der Haar moeten wat lossen. . Iserbyt neemt over Eli Iserbyt neemt op de Koppenberg over. Toon Aerts volgt gezwind: de twee protagonisten zitten alweer samen. Quinten Hermans en Lars van der Haar moeten wat lossen.

15:04 15 uur 04. Ook Eli Iserbyt is na een snelle fietswissel goed mee. Hij zuigt zich vast aan het achterwiel van Aerts. . Ook Eli Iserbyt is na een snelle fietswissel goed mee. Hij zuigt zich vast aan het achterwiel van Aerts.

15:03 15 uur 03. Aerts is niet van plan om te wachten. Net als in Ruddervoorde kan hij zijn benen niet stilhouden in de eerste ronde. . Aerts is niet van plan om te wachten. Net als in Ruddervoorde kan hij zijn benen niet stilhouden in de eerste ronde.

15:01 15 uur 01. Toon Aerts komt bovendrijven op de Koppenberg. Hij duikt als eerste het veld in. . Toon Aerts komt bovendrijven op de Koppenberg. Hij duikt als eerste het veld in.

15:01 15 uur 01 match begonnen Startschot Lars van der Haar met zijn kenmerkende snelle start. Quinten Hermans neemt snel over.

11:27 11 uur 27. Vettige ondergrond? Volgens Christophe Impens van organisator Golazo krijgen we "een zonnige cross op een vettige ondergrond". "De voorbije dagen heeft het heel veel geregend en de bovenste laag ligt er nu al vettig bij." Iserbyt ziet het graag: "Zo lag het er vorig jaar ook bij, dat was perfect om toch nog kracht over te brengen op het achterwiel. Zakken we wat dieper in de modder, dan zal Toon Aerts in het voordeel zijn." Naast Aerts ziet Iserbyt ook Lars van der Haar en Michael Vanthourenhout als stevige concurrenten. "Ik verwacht dat we toch een tijdje met vier zullen samenblijven." . Vettige ondergrond? Volgens Christophe Impens van organisator Golazo krijgen we "een zonnige cross op een vettige ondergrond". "De voorbije dagen heeft het heel veel geregend en de bovenste laag ligt er nu al vettig bij." Iserbyt ziet het graag: "Zo lag het er vorig jaar ook bij, dat was perfect om toch nog kracht over te brengen op het achterwiel. Zakken we wat dieper in de modder, dan zal Toon Aerts in het voordeel zijn." Naast Aerts ziet Iserbyt ook Lars van der Haar en Michael Vanthourenhout als stevige concurrenten. "Ik verwacht dat we toch een tijdje met vier zullen samenblijven."

11:21 11 uur 21. Iserbyt: "Mooiste overwinning van het seizoen". Eli Iserbyt rekende vorig jaar af met Tom Pidcock in de Koppenbergcross. "Van alle overwinningen die ik vorig jaar behaald heb, staat de Koppenberg helemaal bovenaan", blikt de 23-jarige West-Vlaming terug. "De Koppenbergcross, dat is een klassieker. Als kind keek ik er al heel hard naar uit. Op die dag heb je toch altijd iets meer stress dan voor een andere cross." Het is niet alleen het decor dat voor extra aantrekkingskracht zorgt, onderstreept Iserbyt. "Het is ook gewoon een heel eerlijke cross: altijd lastig tot op het einde, renners die tot het uiterste moeten gaan, ¿ Als je niet goed bent, dan zak je er in de eerste rondes al door. De beste van de dag wint, punt uit." . Iserbyt: "Mooiste overwinning van het seizoen" Eli Iserbyt rekende vorig jaar af met Tom Pidcock in de Koppenbergcross. "Van alle overwinningen die ik vorig jaar behaald heb, staat de Koppenberg helemaal bovenaan", blikt de 23-jarige West-Vlaming terug. "De Koppenbergcross, dat is een klassieker. Als kind keek ik er al heel hard naar uit. Op die dag heb je toch altijd iets meer stress dan voor een andere cross." Het is niet alleen het decor dat voor extra aantrekkingskracht zorgt, onderstreept Iserbyt. "Het is ook gewoon een heel eerlijke cross: altijd lastig tot op het einde, renners die tot het uiterste moeten gaan, ¿ Als je niet goed bent, dan zak je er in de eerste rondes al door. De beste van de dag wint, punt uit."

31-10-2020 31-10-2020.