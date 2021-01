5e zege op een rij voor Van der Poel in Hamme, Van Aert houdt kloof klein

Wout van Aert: "Ik heb niet het gevoel dat ik hier mijn capaciteiten kwijt kon. Ik maakte te veel fouten als ik te snel probeerde te rijden. Ik was wat verrast door de "agressiviteit" van mijn collega's, dat had wellicht veel met de tussensprint te maken. Voor ik het wist zat ik in vijfde positie en zag ik Mathieu wegrijden."

"Dit zijn de moeilijkste parcoursen voor mij. Maar ik probeer hier ook beter in te worden. Ik heb de druk hoog gehouden op Mathieu en ik kwam ook een beetje dichter. Maar op dit soort omlopen is hij gewoon beter dan ik. Ik kwam net niet dicht genoeg om er echt in te geloven en hem meer stress te bezorgen. Toch ben ik tevreden: ik heb er het maximale uitgehaald."

Mathieu van der Poel: "Ik was niet super, wel goed. Ik reed met zwaar vermoeide benen rond en maakte te veel fouten. Ik denk dat veel renners dat hadden. Het lag enorm glad. Ik mag zeker niet klagen, maar het is zeker nog niet wat het volgende week moet zijn. Dan moet het nog een pak beter op het WK in Oostende."