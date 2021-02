Toon Aerts glijdt naar zege in Brussel, X²O-eindwinst is voor Iserbyt

Kijk naar het verslag van de X²O-trofee in Brussel

Tweede demarrage is de juiste voor sterke Toon Aerts

Eli Iserbyt had meerdere straten voorsprong in het klassement en moest alleen zonder kleerscheuren over de finish komen. Hij mengde zich niet in de debatten voorin, maar zijn 5e plaats was uiteindelijk ruim voldoende voor de eindzege.

De mannen van Tormans waren wel gebrand op een goede prestatie. Hermans en Van Kessel namen het voortouw. Ook Laurens Sweeck was eventjes goed mee, maar zijn fiets raakte verstrikt in de afspanning en dat akkefietje kwam hij niet meer te boven.

Toon Aerts maakte de oversteek naar de koplopers en trok meteen door. Hij reed al snel alleen weg, maar door een lekke band en problemen met zijn pedalen moest hij de post in. Hermans sprong weer naar zijn wiel en de race begon opnieuw.

Hermans ging voor een twee op twee maar ook hij kreeg last met zijn trappers. Door ijs raakte hij niet in zijn klikpedaal en dat brak hem zuur op. Aerts reed naar de dagzege, Hermans strandde op plek twee. Plaats drie was voor Niels Vandeputte. De belofte van Alpecin-Fenix nam breedlachend zijn badeend in ontvangst.