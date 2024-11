Lucinda Brand soleert naar de zege in Lokeren en wordt leider in X²O-klassement

zo 10 november 2024 14:32

Lucinda Brand heeft in Lokeren haar derde zege van dit seizoen geboekt. De Nederlandse kampioene gaf meteen van jetje en liet zich amper op een foutje betrappen. Met haar derde bloementuil komt ze op gelijke hoogte van Fem van Empel (vandaag afwezig) en Ceylin Alvarado, die runner-up was in de Rapencross. Brand is ook de nieuwe leidster in het X²O-klassement.



Geen Fem van Empel in de Rapencross in Lokeren - de 2e manche van de X2O Trofee - na haar overwinning op het EK. Van Empel won ook de eerste manche van de X2O Trofee op de Koppenberg en dus zou Lucinda Brand een goede zaak kunnen doen in het klassement.



Brand was wel niet geweldig weg, terwijl Sara Casasola de kopstart nam. Maar in de eerste ronde kreeg Ceylin del Carmen Alvarado na de balken een probleem met haar fiets waardoor ze op achterstand kwam.



Dat was voor Brand het sein om de druk op te voeren. Worst en Casasola konden het langste volgen, maar moesten dan toch afhaken.



De Nederlandse kampioene soleerde naar de zege, terwijl Alvarado in de achtergrond wel nog terugkwam na een sterke inhaalrace. Ze strandde uiteindelijk op de 2e plaats op 21 seconden. Casasola mocht als derde mee het podium op.

Lucinda Brand: "Doet veel deugd"

Voor Brand is het haar 3e zege van het seizoen. "Je wil een beetje balanceren tussen zo hard mogelijk naar de finish gaan, maar toch niet op de limiet gaan omdat morgen al een nieuwe cross volgt", vertelde Brand achteraf.



"Maar je wil toch die seconden pakken. Dan begon ik mijn concentratie te verliezen waardoor ik wat stomme foutjes maakte, dat is iets waar ik kritischer over moet zijn.

Ik probeerde vanop kop het hard te maken, want het is hier moeilijk om te volgen omdat je vaak met een dood punt zit als je in het wiel zit."



"Ik zag dat Alvarado een probleem had met haar ketting, dus dat wist ik en dan rijdt ze een sterke koers. Ik weet niet of ze niet meer kon of met morgen in haar hoofd zat, maar ze rijdt een goede koers door zo terug te komen."



"Dit doet veel deugd, ik wil altijd winnen en het is ook mooi om zo voorsprong te nemen in het klassement."

Uitslag X²O Trofee Lokeren ranking naam resultaat 1 Lucinda Brand in 46'07" 2 Ceylin Alvarado op 21" 3 Sara Casasola 34" 4 Laura Verdonschot 52" 5 Annemarie Worst 1'07" 6 Marion Norbert Riberolle 2'09" 7 Zoe Backstedt 2'20" 8 Denise Betsema 2'30" 9 Manon Bakker 2'37" 10 Fleur Moors 2'51" meer tonen