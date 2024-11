"Naar de kl*te en daar voorbij": dankzij verrijzenis in Hamme boekt Ceylin Alvarado perfecte week

zo 17 november 2024 14:50

Na Niel en Merksplas is er nu Hamme in amper 7 dagen tijd: Ceylin Alvarado heeft haar derde cross op een rij gewonnen. De Nederlandse kwam af en toe in de problemen in de Flandriencross, maar stond in de finale op. Na een prangende slotfase had ze nog net iets meer jus in de benen dan Lucinda Brand. Zij blijft leider in het X²O-klassement.

Kraken, piepen, maar breken deed ze nooit. Ceylin Alvarado was tijdens de Flandriencross in Hamme steeds op achtervolgen aangewezen. De vrouw-in-vorm leek vandaag toch een dipje te kennen.



Al was dat vooral de verdienste van een beresterke Lucinda Brand. De Nederlandse van de Baloise-Trek Lions kon haar "power" laten spreken op de blubberstroken in Hamme en zette haar Nederlandse concurrente en de Italiaanse Casasola vijf van de zes rondes stevig onder druk.



Met elke versnelling leek ze het duo steeds meer te versmachten, maar op wonderbaarlijke wijze was er plots toch de wedergeboorte van Alvarado.



Nadat Brand een foutje maakte op de scherprechter van het parcours en in de laatste ronde plots nog de materiaalpost uit noodzaak indook, profiteerde Alvarado optimaal.



De Nederlandse plaatste een langgerekte sprint en liet Brand, die in de laatste 400 meter op en over Casasola vloog, zo nooit meer terugkomen.



Met drie op drie scoort Alvarado zo de perfecte week. Brand blijft wel soeverein aan de leiding in het klassement.

"Naar de kl*ote en daar voorbij"

"Hoe diep ik ben gegaan? Naar de kl*te en daar voorbij", lachte Alvarado na de zege. "Ik heb afgezien en had zeker niet de indruk dat ik de betere was. Integendeel, ik moest steeds achtervolgen en gaten dichtrijden." "Maar ik heb nooit opgegeven en uiteindelijk had ik niet verwacht dat de laatste ronde nog zo zou lopen. Ze riepen me dat Lucinda gewisseld had, wat misschien niet haar beste zet was. Ik ben dan blijven rijden zodat ze uit haar pijp moest komen. Ik ging door de verzuring heen, maar het is gelukt." Zo boekt de Nederlandse deze week drie op drie. "Daar ben ik heel blij mee, maar ik blijf met mijn voetjes op de grond. Hopelijk mag dit blijven duren."

Uitslag X²O Trofee Hamme ranking naam resultaat 1 Ceylin Alvarado in 43'53" 2 Lucinda Brand op 1" 3 Sara Casasola 6" 4 Zoe Backstedt 43" 5 Annemarie Worst 1'04" 6 Marie Schreiber 1'27" 7 Inge van der Heijden 1'33" 8 Manon Bakker 1'39" 9 Fleur Moors 1'59" 10 Laura Verdonschot 2'12"