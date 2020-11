Brand sprint ijzersterk en wint pijlsnelle uitputtingsslag in Kortrijk

Fase per fase

Fase per fase

14:33 14 uur 33. Alvarado bolt als vierde over de streep. De eerste Belgische is Sanne Cant, op 1'26". . Alvarado bolt als vierde over de streep. De eerste Belgische is Sanne Cant, op 1'26".

14:31 14 uur 31. Brand sprint het snelst! Wat een straffe sprint van Brand! De Nederlandse gaat aan van vroeg, maar houdt het ook vol na een ijzersterke sprint. Betsema wordt tweede, Kastelijn derde. . Brand sprint het snelst! Wat een straffe sprint van Brand! De Nederlandse gaat aan van vroeg, maar houdt het ook vol na een ijzersterke sprint. Betsema wordt tweede, Kastelijn derde.

14:31 14 uur 31. We gaan sprinten, Brand zet aan van ver! . We gaan sprinten, Brand zet aan van ver!

14:29 14 uur 29. Betsema lijkt al de hele dag de beste renster in koers. Maar kan ze het ook afmaken in de sprint? Brand plakt in haar wiel, Kastelijn heeft het iets lastiger. . Betsema lijkt al de hele dag de beste renster in koers. Maar kan ze het ook afmaken in de sprint? Brand plakt in haar wiel, Kastelijn heeft het iets lastiger.

14:29 14 uur 29. Het wordt een sprintje met drie. Michel Wuyts . Het wordt een sprintje met drie Michel Wuyts

14:27 Alvarado valt! Ai ai ai, Alvarado kantelt omver op de schuine strook en lijkt haar kansen op de zege helemaal weg te gooien. De zege zal voor Brand, Betsema of Kastelijn worden! . 14 uur 27. Alvarado valt! Ai ai ai, Alvarado kantelt omver op de schuine strook en lijkt haar kansen op de zege helemaal weg te gooien. De zege zal voor Brand, Betsema of Kastelijn worden!

14:26 14 uur 26. Sterke Betsema! Denise Betsema gaat op de pedalen dansen en heeft de koppositie beet. Ze zet haar concurrentes onder druk en neemt een lengte of twee. Kastelijn hangt aan de rekker. . Sterke Betsema! Denise Betsema gaat op de pedalen dansen en heeft de koppositie beet. Ze zet haar concurrentes onder druk en neemt een lengte of twee. Kastelijn hangt aan de rekker.

14:24 14 uur 24. Worst gaat de laatste ronde in met een achterstand van 31" en krijgt gezelschap van Van Empel. Cant heeft al meer dan een minuut aan haar been. . Worst gaat de laatste ronde in met een achterstand van 31" en krijgt gezelschap van Van Empel. Cant heeft al meer dan een minuut aan haar been.

14:23 14 uur 23. Laatste ronde! Bij het ingaan van de laatste ronde hebben Brand en Kastelijn de twee koplopers beet! Brand zoekt meteen de koppositie op, Alvarado en Betsema zetten zich uit de wind. . Laatste ronde! Bij het ingaan van de laatste ronde hebben Brand en Kastelijn de twee koplopers beet! Brand zoekt meteen de koppositie op, Alvarado en Betsema zetten zich uit de wind.