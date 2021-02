Alvarado troeft Brand af in sprint, sterke Cant wordt 4e in "haar" Lille

Kijk naar een samenvatting van de Krawatencross

Alle favorieten op de afspraak in sneeuwspektakel

Door de sneeuwval was het zandparcours van de Krawatencross in Lille omgetoverd tot een sneeuwparadijs. In de voorlaatste manche van de X²O-trofee was het vooral uitkijken naar het duel tussen leidster Brand en eerste achtervolgster Betsema, maar ook thuisrijdster Cant had wel wat te bewijzen in "haar" Lille.

Al van bij de start werd het duidelijk dat Cant en de Nederlandse toppers op de afspraak waren. Betsema schoot als eerste het veld in, met een uitstekende Cant in haar zog, terwijl Alvarado in de eerste ronde meteen kennis maakte met de koude ondergrond.

Wereldkampioene Lucinda Brand leek haar start wat gemist te hebben, maar kwam halfweg koers onder stoom. De leidster in de X²0-trofee knaagde zoetjesaan aan haar achterstand, vooraan maakte Cant de beste indruk in het zand maar echt wegrijden lukte nooit.