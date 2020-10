Koppenbergcross is spek naar de bek van Worst, Kopecky beste Belg

Hoogtepunten van de Koppenbergcross bij de vrouwen

Mano a mano op de Koppenberg

Ceylin del Carmen Alvarado had twee keer indruk gemaakt in de Superprestige, maar de Koppenbergcross bleek net als vorig jaar geen parcours voor de wereldkampioene. Ze werd al snel op een (hopeloze) achtervolging aangewezen.

Vier Nederlandse vrouwen - hoe kan het ook anders - voelden zich wel kiplekker op de Koppenberg. Denise Betsema pakte uit in de beginfase, maar woekerde misschien wat te veel met haar krachten.

Annemarie Worst, Lucinda Brand en Yara Kastelijn, de winnares van vorig jaar, deelden hun wedstrijd slimmer in en mochten bikkelen voor de overwinning.

Worst kon Kastelijn wel afschudden, maar Brand weigerde overboord te gaan. Op de Koppenberg loonden de inspanningen van Worst wel. Na twee keer het hoofd te moeten buigen voor Alvarado in de Superprestige, was het in de X2O Trofee wel raak.

In de achtergrond maakte Lotte Kopecky een stevige indruk. De Belgische kampioene op de weg had in Ruddervoorde nog veel pech, maar nam alle twijfels weg met een 12e plek in de Koppenbergcross.