Wereldkampioene Alvarado soleert naar de zege in Hamme, Betsema komt dichter bij Brand

De beste start in Hamme was voor Lucinda Brand, maar lang kon de topfavoriete voor het WK in Oostende niet van de de koppositie genieten. In de eerste blubberstrook nam Denise Betsema meteen de koppositie over.

Brand moest de hele openingsronde achtervolgen, maar in de laatste rechte lijn kwam ze plots als een duveltje uit een doosje helemaal naar voren, goed voor 5 extra bonificatieseconden.

De tweede ronde was er één vol valpartijen. Nadat Betsema en Brand allebei in aanraking waren gekomen de Hamse grond, versnelde Alvarado helemaal voorin. Manon Bakker en Sanne Cant gingen even mee, maar lang duurde hun verweer niet.

Alvarado reed snel van iedereen weg en haalde het uiteindelijk vrij gemakkelijk. Betsema zou nog tweede worden, Brand, die allesbehalve een topdag had, vierde. Het verschil tussen de twee is nu 38 seconden in de stand. Alles kan dus nog in de X²O-trofee veldrijden.