Alvarado is beste ijskoningin in Brussel, Betsema snoept Brand eindzege nog bijna af

Fase per fase

14:26 14 uur 26. Plek twee is voor Denise Betsema. Ze kijkt dan achterom en ziet Brand net op tijd over de finish rijden. Het eindklassement is voor de wereldkampioene. . Plek twee is voor Denise Betsema. Ze kijkt dan achterom en ziet Brand net op tijd over de finish rijden. Het eindklassement is voor de wereldkampioene.

14:25 14 uur 25 match afgelopen Alvarado wint weer! Brussel en Alvarado dat is ware liefde. Ze wint opnieuw.

14:24 14 uur 24. Brand moet van de fiets op een stuk waar de andere wel kunnen rijden. Dat kost weer seconden. Het is nog een spannende strijd. . Brand moet van de fiets op een stuk waar de andere wel kunnen rijden. Dat kost weer seconden. Het is nog een spannende strijd.

14:23 14 uur 23. Bakker strijdt ook nog voor een podiumplaats. Kan ze de regenboogtrui kloppen voor plek drie? . Bakker strijdt ook nog voor een podiumplaats. Kan ze de regenboogtrui kloppen voor plek drie?

14:22 14 uur 22. Betsema is ontketend en zet alles op alles voor het eindklassement. Dat wordt een zeer moeilijke klus want Brand blijft voorlopig foutloos. . Betsema is ontketend en zet alles op alles voor het eindklassement. Dat wordt een zeer moeilijke klus want Brand blijft voorlopig foutloos.

14:21 14 uur 21. Brand doet het heel voorzichtig en met een ei in haar broek, maar ze blijft wel recht. Dit heeft enkele seconden gekost. . Brand doet het heel voorzichtig en met een ei in haar broek, maar ze blijft wel recht. Dit heeft enkele seconden gekost.

14:21 14 uur 21. Als Brand de schuine kant voorbij is, is de eindzege binnen. Michel Wuyts. Als Brand de schuine kant voorbij is, is de eindzege binnen Michel Wuyts

14:19 14 uur 19. Nog een slipper van Manon Bakker. Ze ziet het podium zo uit haar handen glippen. . Nog een slipper van Manon Bakker. Ze ziet het podium zo uit haar handen glippen.

14:17 14 uur 17. De bel! De bel luidt een laatste keer in een klassementscross dit seizoen. Alvarado duikt solo de slotronde in. . De bel! De bel luidt een laatste keer in een klassementscross dit seizoen. Alvarado duikt solo de slotronde in.

14:16 14 uur 16. Ceylin del Carmen Alvarado valt een beetje stil vooraan. Zo kruipt Betsema dichterbij. . Ceylin del Carmen Alvarado valt een beetje stil vooraan. Zo kruipt Betsema dichterbij.

14:14 14 uur 14. 26". Dat is het gat dat Betsema in het klassement nu virtueel nog moet dichtfietsen. Kan het nog? . 26" Dat is het gat dat Betsema in het klassement nu virtueel nog moet dichtfietsen. Kan het nog?

14:12 14 uur 12. De voorsprong van Betsema op Brand groeit! Manon Bakker heeft zich tussen de twee tenoren genesteld en rijdt zelfs weg van de wereldkampioene. . De voorsprong van Betsema op Brand groeit! Manon Bakker heeft zich tussen de twee tenoren genesteld en rijdt zelfs weg van de wereldkampioene.

14:11 14 uur 11. Alvarado is weg. Alvarado is gaan vliegen. Die ziet de rest niet meer terug. Maar ze mag de dagzege hebben want Betsema en Brand zijn te druk bezig met de eindzege. . Alvarado is weg Alvarado is gaan vliegen. Die ziet de rest niet meer terug. Maar ze mag de dagzege hebben want Betsema en Brand zijn te druk bezig met de eindzege.

14:08 Val. Ook Manon Bakker maakt van dichtbij kennis met de ondergrond. Pijnlijk, maar ze krabbelt snel weer recht. . 14 uur 08. Val Ook Manon Bakker maakt van dichtbij kennis met de ondergrond. Pijnlijk, maar ze krabbelt snel weer recht.

14:07 14 uur 07. Betsema wrikt zich toch wat los van het groepje met Brand. Het is op dit moment een seconde of 5. . Betsema wrikt zich toch wat los van het groepje met Brand. Het is op dit moment een seconde of 5.

14:06 14 uur 06. Ook in de achtergrond wordt een schuiver gemeld. Het is eentje van Sanne Cant. . Ook in de achtergrond wordt een schuiver gemeld. Het is eentje van Sanne Cant.