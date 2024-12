Van der Poel maakt in Gavere zijn hattrick vol, Vanthourenhout doet goeie zaak voor Wereldbeker

Mathieu van der Poel heeft ook in de modder van Gavere zijn suprematie geëtaleerd. Deze keer wachtte de wereldkampioen twee ronden voor hij zijn vele troeven ongenadig hard op tafel gooide. Michael Vanthourenhout eindigde op de tweede plaats en breidt zijn voorsprong in de WB-stand uit.

"Zonhoven was straf, Mol was nog straffer, maar vandaag was het strafst van allemaal."



Commentator Paul Herygers kon niet anders dan bewonderend toekijken hoe Mathieu van der Poel naar zijn derde zege in minder dan een week - zijn derde op een rij ook in Gavere - ploegde.



De wereldkampioen ging nochtans niet al te voortvarend te werk in de openingsfase. Het was Thibau Nys die dankzij een gok met de banden(druk) als snelste uit de startblokken schoot.



Michael Vanthourenhout hield Nys aanvankelijk aan de leiband, maar de leider in de Wereldbekerstand moest net als de Europese kampioen passen toen Van der Poel in de derde ronde de voorhamer bovenhaalde.



De concurrentie moest, zoals wel vaker, bijna onmiddellijk deemoedig het hoofd buigen.

De Nederlandse kannibaal kon in de tweede helft krachten sparen voor de cross van Loenhout morgen, wanneer hij zijn oude strijdmakker Wout van Aert zal terugzien. Sporadisch 'awoert'-geroep was een kleine smet op een voor de rest perfecte middag voor de wereldkampioen.



Ook Vanthourenhout zal met veel plezier terugdenken aan de cross in Gavere, want door de tiende plaats van Toon Aerts en de afwezigheid van Eli Iserbyt doet hij een gouden zaak in de strijd om de Wereldbeker.