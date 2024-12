Van der Poel is zelfkritisch na moddergevecht, maar kijkt alweer uit naar duel met Van Aert: "Het voelt vooral vertrouwd"

do 26 december 2024 16:50

Drie op drie voor Mathieu van der Poel, maar de wereldkampioen is in Gavere toch dieper moeten gaan dan gedacht. De Nederlander wilde op cruisecontrol naar de overwinning knallen, maar stapelde naar eigen zeggen te veel fouten op in het tweede deel van de wedstrijd. "Ik geraakte echt gefrustreerd op mezelf", klonk het eerlijk bij Van der Poel, die alweer uitkijkt naar duel met Wout van Aert morgen.

Mathieu van der Poel heeft zijn hattrick beet, maar de Nederlander heeft er toch hard voor moeten werken in de modderpoel van Gavere. "Het was net zoals vorig jaar enorm lastig", blaast de wereldkampioen uit na zijn derde overwinning op een rij in het veld. "Elke ronde werd het parcours ook zwaarder en de modder dikker. Je kon er op het einde bijna niet meer doorrijden." Hoewel de wereldkampioen in de derde ronde nietsontziend wegvloog van de rest, bleef zijn voorsprong daarna lang gestaag: strategisch of op spaarstand? "Ik had halverwege de cross inderdaad een mooie bonus en ik wilde het gat vanaf dat moment consolideren", vertelt Van der Poel, die zelfkritisch was over zijn foutenlast in het tweede deel van de cross. "Ik was niet goed genoeg gefocust, begon te veel domme fouten te maken en geraakte daarom gefrustreerd op mezelf. En Michael (Vanthourenhout, red.) bleef goed drukzetten tot het einde."

Ik hoop dat ik deze inspanningen kan meenemen naar het voorjaar op de weg. Dat is toch de reden waarom ik cross. Mathieu van der Poel