Eli Iserbyt toont zich heer en meester in gladde WB-cross in Waterloo

22:10 22 uur 10. De uitslag: Iserbyt, Vanthourenhout, Hermans, Van der Haar, Vandeputte, Aerts, Baestaens, Kamp, Adams en Van Kessel. . De uitslag: Iserbyt, Vanthourenhout, Hermans, Van der Haar, Vandeputte, Aerts, Baestaens, Kamp, Adams en Van Kessel.

22:10 22 uur 10. Iserbyt komt niet meer in de problemen in het slot en wint de WB in Waterloo. Iserbyt komt niet meer in de problemen in het slot en wint de WB in Waterloo

22:09 22 uur 09. Finish! De jackpot is voor Eli Iserbyt, die zijn blinkende oogjes van bij de start heeft vertaald in een eerste Wereldbeker-zege. Michael Vanthourenhout houdt Quinten Hermans af: het podium ligt vast. . Finish! De jackpot is voor Eli Iserbyt, die zijn blinkende oogjes van bij de start heeft vertaald in een eerste Wereldbeker-zege. Michael Vanthourenhout houdt Quinten Hermans af: het podium ligt vast.

22:05 22 uur 05. Het is gestopt met druppelen, maar de regen heeft het verhaal wel beïnvloed. Iserbyt is buiten categorie, Hermans bijt nog altijd zijn tanden stuk op Vanthourenhout. . Het is gestopt met druppelen, maar de regen heeft het verhaal wel beïnvloed. Iserbyt is buiten categorie, Hermans bijt nog altijd zijn tanden stuk op Vanthourenhout.

22:03 22 uur 03. In de achterhoede is Aerts bezig met een remonte. Hij rijdt rond als 5e, weliswaar op liefst 1'41". De verschillen lopen hoog op, maar in de Wereldbeker tellen natuurlijk de punten en de posities. . In de achterhoede is Aerts bezig met een remonte. Hij rijdt rond als 5e, weliswaar op liefst 1'41". De verschillen lopen hoog op, maar in de Wereldbeker tellen natuurlijk de punten en de posities.

22:01 22 uur 01. Einde achtste ronde. Iserbyt hoort de bel. Hij begint na ruim een uur aan de laatste ronde. De achterstand van de podiumklanten: Vanthourenhout op 27", Hermans op 33". . Einde achtste ronde Iserbyt hoort de bel. Hij begint na ruim een uur aan de laatste ronde. De achterstand van de podiumklanten: Vanthourenhout op 27", Hermans op 33".

22:00 22 uur . Vanthourenhout leek lange tijd in de klauwen van Hermans te zullen vallen, maar je kunt een meetlat leggen tussen de twee. Het verschil is status quo. . Vanthourenhout leek lange tijd in de klauwen van Hermans te zullen vallen, maar je kunt een meetlat leggen tussen de twee. Het verschil is status quo.

21:58 21 uur 58. Door de regen is het snelle tempo van bij de vrouwen niet haalbaar. Dat maakt dat we door het vastleggen van 9 ronden ruim boven het uur zullen gaan. . Door de regen is het snelle tempo van bij de vrouwen niet haalbaar. Dat maakt dat we door het vastleggen van 9 ronden ruim boven het uur zullen gaan.

21:56 21 uur 56. We lijsten de posities nog eens op: Iserbyt, Vanthourenhout, Hermans, Van der Haar, Adams, Aerts, Van Kessel, Kamp, Baestaens en Vandeputte. . We lijsten de posities nog eens op: Iserbyt, Vanthourenhout, Hermans, Van der Haar, Adams, Aerts, Van Kessel, Kamp, Baestaens en Vandeputte.

21:53 21 uur 53. Einde zevende ronde. De spanning van bij de vrouwencross is al een hele tijd weg, maar de tweede plaats ligt nog niet vast. Vanthourenhout zet Hermans nog altijd op 5 seconden. Iserbyt is buiten schot. . Einde zevende ronde De spanning van bij de vrouwencross is al een hele tijd weg, maar de tweede plaats ligt nog niet vast. Vanthourenhout zet Hermans nog altijd op 5 seconden. Iserbyt is buiten schot.

21:52 21 uur 52. Voor de Baloise Trek Lions wordt het toch een matige dag in hun thuiskoers. Lars van der Haar is 4e, Toon Aerts is 8e en Thibau Nys is afgevoerd naar het ziekenhuis. . Voor de Baloise Trek Lions wordt het toch een matige dag in hun thuiskoers. Lars van der Haar is 4e, Toon Aerts is 8e en Thibau Nys is afgevoerd naar het ziekenhuis.

21:51 21 uur 51. Iserbyt wil zo snel mogelijk een veilige marge. Hij bouwt zijn bonus uit tot 25 seconden. Hermans heeft Vanthourenhout nog niet volledig te pakken. . Iserbyt wil zo snel mogelijk een veilige marge. Hij bouwt zijn bonus uit tot 25 seconden. Hermans heeft Vanthourenhout nog niet volledig te pakken.

21:49 21 uur 49. Eli Iserbyt is - alles bij elkaar - de beste man in de race en heeft controle. . Michel Wuyts (Play Sports). Eli Iserbyt is - alles bij elkaar - de beste man in de race en heeft controle. Michel Wuyts (Play Sports)

21:48 21 uur 48. Hermans tikt nagenoeg op het achterwerk van Vanthourenhout. Zonder die val zou Hermans wel in staat geweest zijn om er een spannende cross van te maken. . Hermans tikt nagenoeg op het achterwerk van Vanthourenhout. Zonder die val zou Hermans wel in staat geweest zijn om er een spannende cross van te maken.

21:46 21 uur 46. Einde zesde ronde. Iserbyt is aan zijn soloslim begonnen en er is nu geen houden meer aan. Vanthourenhout klokt af op 12 seconden, Hermans jaagt op 21 seconden. . Einde zesde ronde Iserbyt is aan zijn soloslim begonnen en er is nu geen houden meer aan. Vanthourenhout klokt af op 12 seconden, Hermans jaagt op 21 seconden.

21:44 21 uur 44. Meter per meter kruipt Iserbyt weg. Hij klonk heel zelfverzekerd voor de start en weet perfect waar hij mee bezig is. . Meter per meter kruipt Iserbyt weg. Hij klonk heel zelfverzekerd voor de start en weet perfect waar hij mee bezig is.

21:43 21 uur 43. Ik denk dat de beslissing stilaan gevallen is. . Michel Wuyts (Play Sports). Ik denk dat de beslissing stilaan gevallen is. Michel Wuyts (Play Sports)

21:42 21 uur 42. Iserbyt staat op elke helling in vuur en vlam, Vanthourenhout probeert te compenseren met zijn techniek in de afdalingen. De ploegmaats dagen elkaar uit. Het verschil is amper 3 seconden. . Iserbyt staat op elke helling in vuur en vlam, Vanthourenhout probeert te compenseren met zijn techniek in de afdalingen. De ploegmaats dagen elkaar uit. Het verschil is amper 3 seconden.