Vanuit de achtergrond doemt ze weer op: Alvarado is iedereen te snel af in Zonhoven na gewiekste race

Na een indrukwekkende race gisteren wilde Marie Schreiber vandaag opnieuw uithalen. Ze startte opnieuw het snelste, maar werd al snel overvleugeld door Zoe Backstedt. De Britse had meteen een mooie voorsprong beet, zeker toen Annemarie Worst als tweede zwaar ten val kwam en in tranen moest opgeven. In de hagel kwam Lucinda Brand wel terug tot bij Backstedt, en ze wilde de Britse meteen achterlaten. Dat lukte niet helemaal, en uit de achtergrond doemde plots Ceylin Alvarado op. Op techniek - en vooral foutloos - haalde Alvarado renster per renster in tot ze ook het kopduo binnen bereik had. En na een lastige bocht, waar Alvarado zelf moest stoppen, hield Alvarado de rest wat op. Ze vertrok als leidster wel sneller dan Brand en Backstedt. Het gat was geslagen, achter haar hield Backstedt na een sterke race Brand nog af voor de tweede plaats. Brand blijft wel leidster in de Wereldbeker.

Met koude handen stond Ceylin Alvarado onze reporter na de wedstrijd te woord. "Ik had vooral de eerste 2 rondes wat last van de kou en daarna kwam ik onder stoom. Dan had ik vanzelf warm.



Gisteren kwam Alvarado niet in het stuk voor, maar daar had ze een goede reden voor. "Vandaag is niet gisteren. 20 minuten voor de wedstrijd heb ik alles uitgekotst voor de wedstrijd gisteren, dus dan verwachtte ik er niet te veel van. Vandaag voelde ik me beter, ik had goed geslapen en alles binnengehouden deze ochtend."



"Ik had wat tijd nodig om erin te komen en in de eerste helft geloofde ik er niet in om Backstedt nog in te halen, maar dan kwamen Brand en ik heel dichtbij en dan dacht ik dat het voor de overwinning was."