Vos, Van Empel, Brand, Pieterse, Alvarado, Backstedt, ...: iedereen is erbij voor deel 1 van ultiem tweeluik vlak voor WK

Sterk deelnemersveld

Het is duidelijk dat alle vrouwen zich één week voor het WK in Liévin nog eens willen testen, want het deelnemersveld in Maasmechelen is om duimen en vingers bij af te likken.



Uiteraard kijken we dan vooral naar de Nederlanders, met niet alleen de duellerende WB-pretendenten Brand en Van Empel, maar ook met Pieterse, Alvarado en zelfs Vos.



Vanuit buitenlandse hoek is het uitkijken naar Zoe Backstedt, die haar 3e plaats in het WB-klassement verdedigt tegen onder meer Schreiber en Vas.



Voor België zijn Belgisch kampioen Marion Norbert Riberolle en Sanne Cant de voornaamste kandidaten.