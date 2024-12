8e zege voor Fem van Empel in Besançon, heroptredende Marianne Vos wordt 5e

zo 29 december 2024 14:34

WB Besançon (vrouwen) Wereldbeker veldrijden (vrouwen) 5 rondes 13:40 Besançon Fem Van Empel einde 0 1 2 3 4 5

Fem van Empel heeft zich kunnen uitleven in de Wereldbekercross van Besançon, waar ze in de eerste ronde al solo wegschoot. Lucinda Brand werd nog maar eens tweede, maar doet wel een goeie zaak in het Wereldbekerklassement. Marianne Vos werd in haar eerste cross in twee jaar 5e.

Een bevroren ondergrond, met een gladde toplaag. Tijdens de verkenning maakten de rensters al kennis met het verraderlijke parcours in Besançon, maar Marie Schreiber demonstreerde het nog eens in de eerste ronde. De Luxemburgse dook te enthousiast de helling af en ging onderuit. Het gaf Fem van Empel de kans om meteen het commando over te nemen, om het uiteindelijk niet meer uit handen te geven. De wereldkampioene keek wel nog eens achterom, toen Lucinda Brand, Blanka Vas en Zoë Backstedt naderden, maar halfweg cross was de Nederlandse helemaal los. Ondertussen had Marianne Vos bij haar eerste cross in 2 jaar een stevige inhaalrace ingezet van plek 13 naar plek 5. Onder meer Ceylin Alvarado, die een mindere dag kende, zag de achtvoudige wereldkampioene voorbijsnellen. Van de podiumplaatsen mocht ze niet meer dromen - die verdeelden Brand (2e) en Vas (3e) onder elkaar - maar Vos deed wel nog een poging om Backstedt van de 4e plek te verdringen. Zonder succes, toch zal de Nederlandse tevreden terugblikken op haar eerste cross. Voor Fem van Empel werd het haar 8e overwinning van het seizoen, haar 3e al in de Wereldbeker. Lucinda Brand verstevigt met alweer een 2e plek haar leidersplaats in het klassement.

Van Empel: "Ik ben in orde"

Fem van Empel reed bijna de volledige wedstrijd op kop. "Het ging volledig volgens plan. Ik heb weinig foutjes gemaakt. Je weet nooit hoe het loopt, maar een goede start is altijd belangrijk. Op kop kon ik mijn eigen lijnen rijden." "Of het nog beter kan? Dat kan altijd, maar ik weet niet of ik nog beter kan doe. Ik ben goed in orde, maar ik blijf hard werken."

Vos: "Zeker blij met eerste cross"

Marianne Vos sloot haar eerste cross in twee jaar af op de 5e plek. "Ik ben best wel blij", stelde de achtvoudige wereldkampioene. "Je weet nooit wat je mag verwachten, maar toen ik kon opschuiven naar plek 8, 7 en 5, was ik wel blij." "Ik voelde ook wel dat ik weinig energie overhield in de laatste rondjes. Ik ben zeker blij met mijn eerste cross. Ik ben diep gegaan, maar ik ben zeker niet de enige. Het was een loodzwaar rondje bergop en bergaf. Ik ga hier even van herstellen en dan trainen voor de volgende."

Uitslag WB Besançon ranking naam resultaat 1 Fem Van Empel 52'46" 2 Lucinda Brand op 37" 3 Blanka Vas 1'02" 4 Zoe Backstedt 1'51" 5 Marianne Vos 1'53" 6 Ceylin Alvarado 1'57" 7 Inge van der Heijden 2'09" 8 Marion Norbert Riberolle 2'25" 9 Célia Gery 2'29" 10 Hélène Clauzel 2'40"