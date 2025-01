Met vinnige versnelling in absoluut slot vliegt Fem van Empel naar overwinning in Benidorm

zo 19 januari 2025 14:31

Beter laat dan nooit, zeker? Na een vijftigtal minuten zonder verschillen of afscheiding op de vliegmeeting in Benidorm, schudde Fem van Empel in de laatste meters alsnog een beslissende versnelling uit de benen. De Nederlandse knalde zo naar een deugddoende zege in de Wereldbekercross in Spanje. Enkel Lucinda Brand (2e) kwam nog even in haar buurt aan de streep.

10 (!) rensters mochten op 1 ronde van het einde nog dromen van de zegeparel aan de Costa Blanca.



De vliegmeeting in Benidorm leek bij de vrouwen uit te draaien op een groepssprint, maar dat was zonder Lucinda Brand gerekend.



Op een venijnige strook vals plat gaf de Wereldbeker-leidster er een ferme snok aan. Iedereen zat op zijn tandvlees, enkel Fem van Empel, Schreiber en Vas overleefden de schifting.



Brand weigerde de koppositie af te geven. Maar met een knap manoeuvre over de balken draaide Van Empel de rollen toch nog om.



De wereldkampioene sneed als eerste de laatste rechte lijn aan en voelde Brand sterven in haar wiel. Schreiber mocht als 3e mee op het podium.



De Belgische vrouwen speelden geen rol van betekenis. Julie Brouwers werd 19e. Kersvers Belgisch kampioene Marion Norbert Riberolle miste haar start compleet en eindigde 50e.

Van Empel: "Manier waarop was bijzonder"

Fem van Empel stoof in Benidorm naar haar 3e zege op een rij in het Spaanse badoord.



"De manier waarop was bijzonder", zei de wereldkampioene voldaan.



"Lucinda (Brand) deed in de slotronde de deur dicht. De balken waren de laatste mogelijkheid om nog een gaatje te vinden."



"Daarom ging ik vol gas over de balken. Eigenlijk was de sprint al gereden voor het asfalt."

"Als je niet als eerste uit de balkenpartij kwam, was het moeilijk om nog te winnen", zuchtte Brand (2e) na afloop.



"Het is een heel lastige cross, omdat een hele cross lang wil opschuiven. Ik was er op een gegeven moment klaar mee en heb dan maar zelf doorgetrokken.

"Het was zo'n zotte wedstrijd, heel tactisch", doet Marie Schreiber (3e) haar verhaal.



"De ene keer voelde ik me goed, de andere keer minder goed. Het was een turbulente wedstrijd vol verschillende gevoelens."



"Ik wou het slim spelen en goed gepositioneerd zitten op de sleutelpunten. Ik denk dat ik dat goed gedaan heb."