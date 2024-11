Laurens Sweeck knalt iedereen uit het wiel in razendsnelle slotronde en pakt in Merksplas 2e zege deze week

za 16 november 2024 16:11

Superprestige Merksplas Superprestige 9 rondes 15:10 Merksplas Laurens Sweeck einde 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Een hele wedstrijd in de schaduw van de hoofdrolspelers en dan verschroeiend uitgepakt in de slotronde. Zo heeft Laurens Sweeck de Superprestigecross in Merksplas naar zijn hand gezet. Niemand had een antwoord op de snelle slotronde van de zandkoning. Toon Aerts is tweede, Lars van der Haar vervolledigt het podium.

Wat een week voor Laurens Sweeck.



Na een soloslim in Niel koos hij vandaag in Merksplas (noodgedwongen) voor een andere tactiek. Want het was een vliegmeeting op een razendsnel parcours.



Het grootste bewijs daarvan: na een halfuur zaten er nog ongeveer 15 renners samen. Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt probeerden het ploegenspel te spelen. Iserbyt sneed Aerts een beetje de pas af en besloot dan af te stappen.



Vanthourenhout kreeg zo een gaatje, maar hij werd door Thibau Nys en Aerts weer bij de lurven gegrepen.



Met nog 8 kanshebbers gingen ze de laatste ronde in en daar zou Laurens Sweeck zijn duivels ontbinden. Met een verschroeiende aanval wachtte hij zelfs niet op de zandbak. Hij had onmiddellijk een mooi gat te pakken en zou het uitzingen tot de finish.



Toon Aerts en Thibau Nys probeerden het nog wel, maar kwamen niet meer aan zijn wiel. Aerts werd 2e. Nys liet ploegmaat Van der Haar zelfs nog de laatste podiumplek pakken om zo een puntje extra te sprokkelen in het klassement. De Nederlander is ook de nieuwe leider in het klassement.

Uitslag Superprestige Merksplas ranking naam resultaat 1 Laurens Sweeck 1u01'04" 2 Toon Aerts z.t. 3 Lars van der Haar + 4" 4 Thibau Nys +4" 5 Michael Vanthourenhout + 4" 6 Niels Vandeputte + 6" 7 Eli Iserbyt + 9" 8 Felipe Orts + 14" 9 Joran Wyseure + 22" 10 Jente Michels + 29"