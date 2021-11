Drie op een rij voor Eli Iserbyt in Superprestige na spannende cross

Bekijk de samenvatting:

Iserbyt wint zo 3 wedstrijden op een rij in de Superprestige en staat weer wat steviger aan de leiding in het klassement.

Bij Aerts was het vet van de soep waardoor Iserbyt het gaatje kon uitdiepen. De forse reactie van Hermans in het ultieme slot kwam te laat. De renner van Tormans moest zich tevreden stellen met een plek op het podium, net als Laurens Sweeck.

In de voorlaatste ronde plaatste Eli Iserbyt zijn demarrage. De kopman van Pauwels Sauzen - Bingoal leek vertrokken, maar kwam even later in een onschuldige bocht ten val. Op adrenaline knokte Iserbyt zich meteen weer naar voren, ging Aerts voorbij en sloeg meteen weer een gat.

Voorin ging het allemaal net wat te snel voor de Europese kampioen Lars van der Haar die in Merksplas niet zijn favoriete parcours terugvond. Groot werd zijn achterstand nooit, maar meestrijden om de dagzege zat er niet in.

Na 2 razendsnelle ronden was de rol van Ryan Kamp uitgespeeld, de Nederlander liet zich uitzakken en stapte even later ook nog uit de wedstrijd na een valpartij. Voorin bleven de 5 leiders aan mekaar gewaagd. Prikjes van Sweeck en Hermans werden door Aerts en Iserbyt rechtgezet.

Na het spektakelstuk in Niel maakten we ons ook in Merksplas op voor een spannende cross. In de openingsronde draaide Ryan Kamp de gashendel stevig open. Favorieten Lars van der Haar, Toon Aerts, Eli Iserbyt, Laurens Sweeck en Quinten Hermans sloten in meerdere trapjes aan.

Iserbyt na duel met Aerts: "In Formule 1 is dat een race incident"

"Of ik Aerts na die val net wat te omstuimig voorbij ga? Er was volgens mij net voldoende plek, ik moest ook mijn elleboog niet zetten. Het was op het scherpst van de snee. In de Formule 1 noemen ze dat een race incident."

Na afloop analyseerde Iserbyt zijn sterke race: "De timing van mijn aanval zat wel goed. Iedereen had weer zin om er een harde cross van te maken. Het is jammer dat ik onderuit ga wanneer ik net een klein gaatje had, maar Toon Aerts temporiseerde. Hij zat toen al wat door zijn beste krachten heen."

Quinten Hermans: "Het ging er geweldig snel aan toe vandaag. In de voorlaatste ronde, net na de val van Iserbyt, had ik misschien moeten overnemen van Toon Aerts. Ik voelde dat ik nog een snelle ronde in de benen had, maar ik weet niet per se of er meer in zat."

"Op kop zitten was zwaar en het was ook moeilijk om in de wielen te blijven. Het was een vervelende wedstrijd om zelf te rijden. Het was moeilijk om dit echt tactisch te spelen. Morgen opnieuw winnen in de wereldbeker? Ik hoop op de goede benen."

Laurens Sweeck mocht net als zijn ploeggenoot Eli Iserbyt mee het podium op: "Toen Iserbyt ten aanval trok, riep Toon mij om aan te zetten maar dat was uiteraard niet de bedoeling. Ik ging uiteraard niet achter mijn ploegmaat rijden."

"Het was een hele spannende cross, er was enorm veel strijd. Ik denk niet dat deze prestaties ons morgen in Koksijde parten zullen spelen we zijn hier voor getraind."