Van der Haar soleert in Gavere, Iserbyt steekt de Superprestige-eindzege op zak

“Vandaag had ik geen pijn aan mijn knie. Gelukkig. Dat is momenteel alleen tijdens lange duurtrainingen. Ik voelde dan ook meteen dat ik over goede benen beschikte vandaag."

"De rest van het pak was ook wat naar elkaar aan het kijken in het openingsrondje. Ik pokerde niet en ging meteen vol door. Zo kon ik Toon (Aerts) eventueel ook nog helpen in het vervolg van de wedstrijd, maar het was Aerts zelf die me de motivatie gaf om voor de overwinning te gaan."

Een eerste Superprestige-overwinning voor Van der Haar, en dan nog wel in Gavere. "Een klassieker als Gavere op mijn palmares hebben, maakt me enorm trots. Ik hoop dat het hier de volgende jaren even droog is. Dat ligt me wel.”