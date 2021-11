Eli Iserbyt doet de deur netjes dicht en klopt Toon Aerts na spannende cross in Niel

Met gemengde gevoelens kwamen de crossers aan de start in Niel. Zo waren onder meer Toon Aerts en Quinten Hermans vooraf niet helemaal overtuigd van het uitgetekende parcours. Toch zou de Jaarmarktcross een echte lekkernij worden.

Al in de openingsronde waren het Lars van der Haar en Toon Aerts (Baloise Trek Lions), Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen - Bingoal) en Quinten Hermans (Tormans) die de rest vlotjes achter zich lieten. Het kwartet zou de bijzonder boeiende cross van begin tot eind kleuren.

Een opeenvolging van versnellingen en kleine foutjes zorgde voor meerdere omwentelingen. Zowel Hermans, Aerts als Van der Haar probeerden het, Iserbyt werd vooral in het defensief gedwongen. De vinnige Iserbyt voelde zich in zijn sas in de bultenzone en in de zandbak en kwam telkens terug.



In de voorlaatste ronde achtte Iserbyt zijn moment gekomen. Hij hoopte te profiteren van een collectieve val van Aerts, Hermans en Van der Haar in de blubber. De kopman van Pauwels Sauzen - Bingoal leek vertrokken, maar Aerts kromde nog eens zijn rug en kwam bij het ingaan van de slotronde terug.



Dit keer draaide Aerts eigenhandig de rollen om, het kraakte en piepte bij Iserbyt. De zege in de Jaarmarktcross leek Aerts niet meer te kunnen ontglippen, maar opnieuw keerde Iserbyt terug.



In de ultieme sprint zat er bij Iserbyt nog net wat meer punch op dan bij Aerts. Hij pakt zo een tweede seizoenszege in de Superprestige en staat nu alleen aan de leiding in het klassement.