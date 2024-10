Foutje maakt het nog even spannend, maar Lucinda Brand brengt onewomanshow tot goed einde in Overijse

Het plannetje van Lucinda Brand is gelukt. De kopvrouw van Baloise-Trek Lions was gisteren al 1,5 uur komen trainen op het parcours en dat loonde. Al miste ze wel haar start, ze raakte niet in haar pedaal. Samen met Alvarado, die na Ardooie, Ruddervoorde en gisteren Heerderstrand mikte op een 4 op een rij, moest ze achtervolgen. De Franse kampioene Hélène Clauzel bepaalde samen met de Italiaanse kampioene Sara Casasola, andermaal knap op dreef, en wereldkampioene Fem van Empel het tempo in een kopgroep met ook nog Vas en Van der Heijden.

De wereldkampioene zou wel nog Casasola oprapen, Brand reed de Italiaanse eraf, maar zag de Nederlandse kampioene niet meer terug.



Brand zat wel nooit op haar gemak, haar voorsprong was nooit meer dan 11 seconden. Toen ze in een lus de 2 achtervolgers zag, maakte ze zelfs een kleine schuiver. De kloof werd even 5 seconden, maar snel weer 10.



In de slotronde probeerde Van Empel op haar eentje nog de kloof te dichten, maar Brand hield stand. Ze doorbreekt zo de reeks van 11 verschillende winnaars in 11 jaar in Overijse. In 2018 was Brand ook al laureate.



Beste Belgische was Fleur Moors, die naar de 8e plaats sprintte. Laura Verdonschot was 10e, Alicia Frank 13e. Sanne Cant was ziek afwezig.