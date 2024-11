3 op 4 voor Ceylin Alvarado in de Superprestige, ze oogst ook in Merksplas

Met een solo in Niel en 2 overwinningen de voorbije 2 jaar in Merksplas was Alvarado vandaag ook weer favoriete.



Maar het werd geen solo van start tot finish zoals in Niel. De kopstart was voor Marie Schreiber en de Luxemburgse kampioene breidde een sterk vervolg aan die blitzstart. Ze moest pas in de 2e ronde het gezelschap van Alvarado en Brand dulden.



Uiteindelijk bleven 7 rensters samen en was het wachten tot foutjes voor afscheiding zorgden. Eerst was het Brand die voorsprong kreeg, maar Alvarado dichtte het gaatje.



En in de voorlaatste ronde zorgde Sara Casasola voor het beslissende moment. Ze wilde in de binnenbocht voorbij Brand, maar hinderde de Nederlandse en kon zelf niet voorbij haar. Alvarado reed op dat moment op kop en kreeg wat voorgift.