"Diesel" Brand sleept na dolle slotronde 1e zege van 2025 uit het vuur, Backstedt 2e na bits duel met Alvarado

za 4 januari 2025 14:26

Superprestige Gullegem (vrouwen) Superprestige vrouwen 5 rondes 13:40 Gullegem Lucinda Brand einde 0 1 2 3 4 5

Bijna een hele cross op achterstand, maar wel als 1e over de streep. Lucinda Brand (Baloise Glowi Lions) heeft haar bijnaam "diesel" in de Superprestige van Gullegem alle eer aangedaan. In de strijd voor de 2e plek haalde Zoe Backstedt het nipt voor Ceylin Alvarado na een partijtje geduw en getrek. Brand neemt zo de leidersplek van Alvarado over in de Superprestige.

22 crossen gereden deze winter en 22 keer op het podium. Lucinda Brand zakte met een fraaie statistiek naar Gullegem af.



Maar 2 rondes voor het einde leek er vandaag een einde te komen aan die indrukwekkende podiumreeks.



De Nederlandse kampioene miste zoals wel vaker haar start, was voortdurend op achtervolgen aangewezen en leek zichzelf de das om te doen na een ongelukkige passage door de materiaalpost.



Maar Brand is een taaie tante die nooit opgeeft en net voor het ingaan van de slotronde kwam ze aanpikken bij koploopsters Alvarado en Backstedt. Ontketend ging ze op en over haar concurrenten, goed voor haar 6e crosszege dit seizoen.



In het gevecht voor de 2e plek ging het er bikkelhard aan toe. Zoe Backstedt holde Alvarado voorbij, die een duw uitdeelde omdat ze gehinderd werd.



Na een fotofinish kwam Backstedt als 2e in de uitslag. Ceylin Alvarado (3e) speelt zo haar leidersplek in de Superprestige kwijt aan Brand. Het verschil bedraagt 1 luttel punt met nog 1 manche voor de boeg (in Middelkerke).

Brand: "Snel weer in bed"

Een kamerbrede glimlach na afloop bij Lucinda Brand. Want wat op 1 januari net niet lukte in Baal, deed ze vandaag wel: winnen.



"In de eerste 2 rondes voelde ik me goed, maar na die passage in de materiaalpost reed ik plots een stuk rustiger", doet Brand haar verhaal.



"Gelukkig vond ik de goede lijnen terug. In de slotronde liet ik niets meer liggen."



Brand duwt zo Alvarado van de leiderstroon in de Superprestige. "Vanmorgen zei ik nog: "Als ik win, hoop ik dat Zoe er zich tussen zet." Ik wist dat ze dat kon op dit parcours."



"Dadelijk kruip ik mijn bed in, want morgen wacht (in Dendermonde) opnieuw een cross met veel loopwerk."

"Ik wist dat Brand op een powerparcours zoals dit zou terugkeren", hijgt Backstedt (2e) uit.



"Ik kon haar maar even bijbenen en vocht daarna voor de 2e plek. In de laatste bocht van de loopstrook ging ik voorbij Alvarado. Daarna ben ik blijven vechten tot de streep."

Alvarado deed ook haar verhaal over het "gevecht" om de 2e plek tegen Backstedt.



"Ze passeerde mij en kapte meteen naar me toe waardoor ze met haar fiets tegen me aanzat. Dat vond ik niet zo leuk. Ik probeerde haar daarna weer op haar lijn te duwen."



Alvarado verloor uiteindelijk wel het sprintje voor de 2e plek tegen Backstedt en haar leidersplek in de Superprestige. "Dat is een teleurstelling, want ik had graag mijn koppositie behouden. Maar ik heb gestreden voor wat ik waard ben."

Uitslag Superprestige Gullegem ranking naam resultaat 1 Lucinda Brand in 44'22" 2 Zoe Backstedt op 6" 3 Ceylin Alvarado 4 Leonie Bentveld op 39" 5 Marion Norbert Riberolle op 1'30" 6 Aniek van Alphen op 1'47" 7 Sanne Cant op 2'42" 8 Yara Kastelijn op 2'54" 9 Alicia Franck op 3'03" 10 Puck Langenbarg (Ned) op 3'20"