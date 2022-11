Alvarado proeft na 1 jaar en 9 maanden nog eens van de zege in Niel

Op de deelnemerslijst in Niel ontbrak een aantal grote namen. Europees kampioene Fem van Empel had rust nodig, Lucinda Brand, die de voorbije drie edities had gewonnen, was nog niet hersteld van haar handbreuk en Annemarie Worst kampt met knieproblemen.

Een uitgelezen kans dus voor Ceylin del Carmen Alvarado om eindelijk nog eens van de overwinning te proeven. Maar dan moest ze wel afrekenen met Denise Betsema, die de eerste manche van de Superprestige in Ruddervoorde had gewonnen.

Inge van der Heijden, Sanne Cant en Aniek van Alphen probeerden de topfavorieten te volgen, maar stuk voor stuk moesten ze het hoofd buigen. Van Alphen hield het het langst vol, maar bleef haperen in een reclamedoek.



Alvarado rook haar kans, maar dan moest ze die dekselse Betsema kunnen afschudden. Pas in de slotronde liet Betsema zich op een klein, maar duur foutje betrappen. Alvarado trok stevig door en mocht voor het eerst in 1 jaar en 9 maanden nog eens het zegegebaar maken. Aan de streep barstte ze in tranen uit.