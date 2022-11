Alvarado ploetert best door modder in Merksplas en wint 2e week op een rij

Ceylin del Carmen Alvarado heeft nu maar een week moeten wachten op een nieuwe zege. Na Niel vorige vrijdag was de Nederlandse vandaag in Merksplas andermaal de beste in de Superprestige. Alvarado ging er al in de eerste ronde solo van door, Denise Betsema finishte als tweede en moet de SP-leiding aan Alvarado laten. Inge van der Heijden is 3e, voor Lucinda Brand en Zoe Bäckstedt.