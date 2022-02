6 op 7: eindwinnares Lucinda Brand illustreert suprematie in de Superprestige nog eens in Gavere

"Ik vind het leuk dat er na het WK nog zo'n klassieker wordt gereden", zei Brand voor de start van de vrouwenwedstrijd. "Dat maakt me extra gemotiveerd."

En of de Europese kampioene gemotiveerd was in Gavere. Ze miste wel nog haar start, maar nog in de eerste ronde maakte ze al komaf met de tegenstand op het eerste stukje bergop.

Annemarie Worst en Denise Betsema, die voor de tweede plaats in het eindklassement vochten, konden hun landgenote niet volgen.

Met z'n tweetjes bleven ze de hele wedstrijd op meer dan een halve minuut van Brand hangen. Uiteindelijk ging Worst er in de slotronde nog vandoor, maar door haar zege in Ruddervoorde is Betsema toch tweede in de eindstand.

Voor Brand is het de 19e zege van het seizoen in haar 31e race. Dat zijn knappe cijfers. Ook de jonge Zoe Bäckstedt deed het vandaag heel goed. De juniore werd erg knap vierde.