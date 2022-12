Dominante Shirin van Anrooij rijdt aan het Zilvermeer naar tweede seizoenszege

Op z'n Van der Poels

Shirin van Anrooij pakte het op z'n Van der Poels aan. In de eerste ronde liet ze haar motor warmdraaien, om in de tweede ronde de turbo in gang te duwen. De 20-jarige Nederlandse stoof weg van de concurrentie.

Verdonschot beste Belgische

Laura Verdonschot kwam als eerste Belgische over de streep. In eigen streek én op haar geliefkoosde zandondergrond kwam ze als 7e binnen.

Van Anrooij: "Fijn dat Lucinda weer op goede weg is"

Shirin van Anrooij was tevreden met haar 2e bos bloemen van het seizoen. "Ik voelde me heel sterk vandaag", reageerde de 20-jarige Nederlandse.

"Ik sloeg een gaatje op de zandstrook en dat heb ik doorgetrokken tot de finish. Doordat ik snel alleen kwam te rijden, kon ik mijn eigen lijnen rijden. Dat was belangrijk op dit parcours."



Van Anrooijs ploeggenote Lucinda Brand werd 2e in haar 1e cross in 20 dagen. "Ik zag op stage dat Lucinda beter aan het worden was. Het is fijn om te zien dat ze weer op de goede weg is."