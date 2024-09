Sabalenka krijgt herkansing in US Open-finale tegen Amerikaanse revelatie Pegula

Aryna Sabalenka staat voor het tweede jaar op een rij in de finale van de US Open. Om na de Australian Open ook de tweede hardcourt-major te winnen, moet ze voorbij de Amerikaanse Jessica Pegula, die haar eerste grandslamfinale speelt.

Sabalenka is de eerste sinds Serena Williams (2018 en 2019) die twee US Open-finales op een rij haalt. Vorig jaar verloor ze de finale tegen de Amerikaanse Coco Gauff.

De Amerikaanse Navarro, die voor het eerst in de halve finale van een grand slam stond, dwong nog een tiebreak af in de 2e set, maar daar bleef het bij. Haar debuut in de top 10 volgende week is een troostprijs.

Hardcourt is op het lijf geschreven van hardhitter Aryna Sabalenka . Dat toonde ze begin dit jaar al met haar 2e grandslamtitel op een rij in Melbourne. En ook op de US Open haalt ze opnieuw de finale.

Om voor het eerst de US Open te winnen moet Sabalenka opnieuw voorbij een Amerikaanse. Nummer 6 van de wereld Jessica Pegula was nog nooit voorbij de laatste 8 geraakt op een grand slam, tot nu.

De zege tegen nummer 1 Iga Swiatek leek de Amerikaanse te bevrijden, al had de 30-jarige wel een stevige comeback nodig om haar eerste grandslamfinale af te dwingen.

Tegen de Tsjechische Karolína Muchova vond Pegula pas haar ritme bij een 6-1- en 2-0-achterstand. Toch kon de thuisfavoriete het nog omdraaien voor haar 15e zege in 16 matchen. Pegula won in aanloop naar de US Open al de titel in Toronto en speelde ook de finale in Cincinnati.

Die finale in Cincinnati verloor ze wel tegen ... Sabalenka. Pegula, de oudste Amerikaanse debutante ooit in een grandslamfinale, kan nu revanche nemen voor die nederlaag. Het staat wel 5-2 voor de Wit-Russische in de onderlinge confrontaties.