Aryna Sabalenka probeert Amerikaanse fans in te palmen na gewonnen kwartfinale: "Drankjes op mijn kosten?"

Zheng Qinwen was met olympisch vertrouwen naar New York afgezakt, maar de gouden medaillewinnares van Parijs 2024 bewaarde geen goeie herinneringen aan Aryna Sabalenka.

In hun vorige twee confrontaties had de Wit-Russische telkens vlot gewonnen: de eerste keer een jaar geleden - ook in de kwartfinales op de US Open - en de tweede keer begin dit jaar. Toen versloeg Sabalenka de Chinese in de finale van de Australian Open.

Vannacht was Zheng opnieuw datzelfde lot beschoren. De nummer 7 van de wereld kon amper 3 spelletjes pakken tegen een gefocuste Sabalenka, die voor het 4e jaar op rij minstens de halve finales haalt op de US Open.

Daarin treft ze dit jaar de Amerikaanse Emma Navarro, die wellicht de volle steun zal krijgen van het thuispubliek. Toch probeerde Sabalenka na haar zege tegen Zheng nog wat Amerikaanse zieltjes te winnen.

Ex-tennisster Pam Shriver vroeg haar op het terrein hoe de Wit-Russische dacht om nog wat extra fans achter zich te scharen voor de halve finales.

"Drankjes op mijn kosten?", lachte de nummer 2 van de wereld, die haar voorstel nog eens herhaalde. "Steun me alsjeblieft ook een beetje in de volgende match."

Afwachten of haar opvallende oproep gehoor krijgt van het thuispubliek én of de Wit-Russische haar belofte zal nakomen.