Aryna Sabalenka blaast revelatie Zheng Qinwen weg en verlengt haar titel op de Australian Open

za 27 januari 2024 11:01

Australian Open Zheng Qinwen ( 15 , 12 ) Aryna Sabalenka ( 2 , 2 ) einde 3 set 1 6 2 set 2 6

Aryna Sabalenka heeft voor het tweede jaar op rij de Australian Open gewonnen. De Wit-Russische had nog geen set verloren in Melbourne en deed dat ook niet in de finale: het nummer twee van de wereld overpowerde de Chinese revelatie Zhang Qinwen en won vlot met 6-3 en 6-2.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De titelverdedigster tegen de nieuwe Chinese ster. De finale op de Australian Open bij de vrouwen werd een knappe affiche en een clash der stijlen: het powertennis van Aryna Sabalenka tegen het dynamische variatiespel van Zheng Qinwen. Sabalenka had op weg naar de finale in Melbourne nog geen set verloren en was ook niet van plan dat in de finale te doen. De Wit-Russische veroverde al snel een break en drukte met haar krachtige slagen Zheng achteruit. Die laatste vond geen antwoord, Sabalenka stoomde snel door naar 6-3-setwinst. Set twee werd van hetzelfde laken een broek. Zheng moest al snel haar opslag afgeven en een meedogenloze Sabalenka stoomde onverstoord verder. Na een felbevochten achtste game maakte ze het finaal af: 6-2. Sabalenka pakt zo haar tweede eindzege op een rij op de Australian Open, haar tweede grandslamzege in haar carrière. Zheng mist op haar 21e de kans om de Chinese legende Li Na op te volgen, maar kan wel terugblikken op een geweldig toernooi. Ze springt ook naar plek 7 op de wereldranking.

Sabalenka: "Zheng zal nog veel finales spelen"

"Ik wil Zheng feliciteren met haar geweldige week", zwaaide Sabalenka achteraf met lof naar haar tegenstander. "Een finale verliezen doet pijn, maar ze zal er nog veel spelen. Ik ben zo gelukkig om hier nog eens te winnen, het is een droom om mijn titel te verlengen." "Het is mijn eerste finale. Natuurlijk vind ik dit jammer, maar het was een mooie ervaring", reageerde Zheng. "Ik denk dat ik beter kon vandaag, maar Sabalenka was heel sterk. Ik ben zeker dat er in de toekomst nog mooie dingen aankomen."