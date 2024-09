Jessica Pegula laat New York kirren van plezier met stuntzege tegen Swiatek richting halve finale

Iga Swiatek zal dit jaar niet opnieuw de US Open winnen. De Poolse nummer één van de wereld ging in twee sets onderuit tegen thuisspeelster Jessica Pegula, het nummer zes van de wereld: het werd 2-6 en 4-6.

Met Emma Navarro had zich al één Amerikaanse dame zich geplaatst voor de halve finales op de US Open. Jessica Pegula wilde graag dat voorbeeld volgen, maar dan moest ze wel voorbij topfavoriete Iga Swiatek.

De Poolse aasde na het gemist goud in Parijs op eerherstel in New York, maar de beste versie van Swiatek was donderdag niet te zien. Pegula overpowerde Swiatek en knalde naar vlotte setwinst: 2-6.

Swiatek moest reageren, maar die reactie bleef uit in set twee. Pegula dwong al snel een nieuwe break af en die hield ze vast tot het eind: 4-6. Exit Swiatek.

De 30-jarige Pegula staat zo voor het eerst in carrière in de halve finale van een grand slam, en dan nog wel in eigen land. In die halve finale neemt ze het op tegen de Tsjechische Karolina Muchova, het nummer 52 van de wereld.