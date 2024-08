David Goffin moet zijn koffers pakken na duidelijke nederlaag tegen plaaggeest Machac op US Open

Net als op Wimbledon heeft David Goffin in New York zijn meerdere moeten erkennen in de Tsjech Tomas Machac. De nummer 39 van de wereld kende geen genade met onze landgenoot en stond slechts 6 spelletjes af in 3 sets. Zo is de 3e ronde het eindstation geworden voor Goffin op deze US Open.