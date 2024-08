Elise Mertens mept zich voorbij Madison Keys naar de 1/8e finales op de US Open

US Open: 3e ronde

Elise Mertens heeft zich vannacht geplaatst voor de 1/8e finales op de US Open. In de derde ronde klopte onze landgenote de Amerikaanse Madison Keys in 3 sets.

Elise Mertens (WTA-35) en Madison Keys, de nummer 14 van de wereld, stonden voor de 5e keer in hun carrière tegenover elkaar op het WTA-circuit. Keys won 3 van de 4 ontmoetingen, al had Mertens wel het mentale voordeel: bij de laatste confrontatie, vorig jaar in Cincinnati, trok onze landgenote aan het langste eind.

In een spannende 1e set regende het aanvankelijk breaks aan beide kanten: van de eerste 8 spelletjes werden er maar 2 gewonnen door de speelster die mocht serveren. De breaks werden wel netjes verdeeld en zo moest een tiebreak voor uitsluitsel zorgen. Daarin maakte Keys op het juiste moment het verschil.

Ook set 2 verliep - dit keer zonder breaks - gelijk opgaand tot 5-5. Op het juist moment kon Mertens haar eerste breakpunt van de set versieren en dat was meteen ook het goeie: ze ging door de opslag van Keys om het dan af te maken op haar eigen service: 7-5 en 1-1 in de sets.

In de beslissende 3e set ging Mertens door op haar elan. Met een love-break in het 7e spelletje deelde ze een mentale tik uit aan Keys. Die flirtte even met een rebreak, maar Mertens hield het hoofd koel.

Bij 5-4 mocht ze serveren voor de wedstrijd, na bijna 3 uur tennissen. Met haar eerste matchpunt maakte ze het meteen af. In de 1/8e finales wacht mogelijk een duel met haar voormalige dubbelpartner Aryna Sabalenka.