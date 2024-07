Frans opslagkanon slaat maar liefst 51 (!) aces bij 1e grandslamzege op Wimbledon: "Het gras is geweldig"

wo 3 juli 2024 12:07

Wimbledon Sebastian Korda ( 21 , 20 ) Giovanni Mpetshi Perricard ( 58 ) einde 65 set 1 77 77 set 2 64 66 set 3 78 77 set 4 64 3 set 5 6

Giovanni Mpetshi Perricard (ATP-58) heeft in de eerste ronde van Wimbledon het Amerikaanse reekshoofd Sebastian Korda verslagen in een zenuwslopende vijfsetter. En daar was een goede verklaring voor: de Fransman sloeg maar liefst 51 aces in een wedstrijd van bijna 3,5 uur.

In een gelijkopgaande westrijd waren vier tiebreaks nodig om de sets te besluiten. Na bijna 3,5 uur maakte het Franse opkomende talent het af met - jawel - een ace. Het is zijn eerste optreden op Wimbledon en meteen ook zijn eerste overwinning op een grandslamtoernooi. Tot nu toe verloor hij twee keer op Roland Garros. Hij werd in Londen als lucky loser uit de kwalificaties gevist. Met zijn 2,03 meter heeft hij een belangrijk opslagwapen. Ook David Goffin was op de European Open in oktober niet gewapend tegen het Franse opslagkanon en verloor in Antwerpen in twee sets. Hij pakte revanche op Roland Garros met een spannende vijfsetter.

Het gras is geweldig. Het is het beste gras dat ik ooit heb gezien.

De 20-jarige Franse chouchou won in mei zijn eerste ATP-toernooi in zijn geboortestad Lyon en wordt gezien als een van de opvolgers van Franse vedetten Gael Monflis, Richard Gasquet en Jo-Wilfried Tsonga.

"Het gras is geweldig", zei de Fransman in een interview na de wedstrijd. "Het is het beste gras dat ik ooit heb gezien. Het was dus een mooie ervaring om de baan op te gaan op het gras van Wimbledon." Hij neemt het in de volgende ronde donderdag op tegen de Japanner Yoshihito Nishioka (ATP-90).

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.