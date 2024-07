Lorenzo Musetti trakteert zich na vijfsetter op eerste halve finale tegen Djokovic

Lorenzo Musetti staat voor het eerst bij de laatste 4 op een grandslamtoernooi. De 22-jarige Italiaan rekende in een slopende vijfsetter af met de Amerikaan Taylor Fritz en mag zich nu meten met Novak Djokovic.

Het Italiaanse tennis leeft. Nummer 1 van de wereld Jannik Sinner sneuvelde dan wel in de kwartfinales, maar zijn landgenoot Lorenzo Musetti houdt de Italiaanse eer hoog op Wimbledon.

Het nummer 25 van de wereld maakte handig gebruik van zijn backhand slice om de Amerikaan Taylor Fritz in 5 sets opzij te schuiven. In de beslissende set pakte Musetti, goed voor 2 ATP-titels, uit met zijn beste spel. Na bijna 3,5 uur maakte hij het af met 6-1.

Stonden op Roland Garros al twee Italianen bij de laatste 4 met Sinner en Jasmine Paolini, dan doen ze dat op Wimbledon netjes over met Musetti en Paolini.

In zijn eerste halve finale op een grandslamtoernooi staat Musetti meteen tegenover 24-voudig grandslamwinnaar Novak Djokovic, die niet in actie hoefde te komen in zijn kwartfinale door een blessure van Alex De Minaur.

Musetti en Djokovic stonden wel al twee keer tegenover elkaar op een grandslamtoernooi. Twee keer haalde de Serviër het na een vijfsetter op Roland Garros in 2021 en 2024.

In de andere halve finale neemt titelverdediger Carlos Alcaraz het op tegen Daniil Medvedev, die Sinner uitschakelde.