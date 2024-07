Titelverdediger Alcaraz zwoegt zich ook voorbij Tommy Paul naar halve finales Wimbledon

Carlos Alcaraz zal zijn tweede titel op Wimbledon niet cadeau krijgen. De drievoudige grandslamwinnaar moest zich ook tegen de Amerikaan Tommy Paul uit de naad werken in de kwartfinale, maar trakteert zich wel op een confrontatie met Daniil Medvedev voor een plek in de finale.

Carlos Alcaraz begon Wimbledon wel met twee vlotte zeges, maar vanaf de 3e ronde werd het zwoegen voor de winnaar van Roland Garros. Tegen Tiafoe werd het een vijfsetter, tegen Ugo Humbert een viersetter.

En ook Tommy Paul begon sterk tegen de Spanjaard. Hij won de thriller in de eerste set en liep meteen ook 2-0 uit in set 2. Maar dan had Alcaraz er genoeg van: de 21-jarige titelverdediger ging in set 2, 3 en 4 zeven keer door de opslag van de Amerikaan.

Alcaraz kon zo een comeback afwerken na 3 uur en 11 minuten op Centre Court. Hij mag zich nu opmaken voor een halve finale tegen Daniil Medvedev, die nummer 1 Sinner uitschakelde.

Ook vorig jaar stond de Rus al tegenover Alcaraz in de halve finales: hij kon toen amper 9 spelletjes winnen. Alcaraz maakt in de All England Club jacht op zijn 4e grandslamtitel na de US Open (2022), Wimbledon (2023) en Roland Garros (2024).