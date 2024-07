Medvedev neemt grandslam-wraak en knikkert (zieke) nummer 1 Sinner uit Wimbledon

"Het was een lastige wedstrijd", reageerde Sinner. "Hij speelde beter op de belangrijke momenten. Hij is de nummer 1 van de wereld geweest, heeft veel titels gewonnen en weet hoe hij met de verschillende situaties op het veld om moet gaan. Toch is deze nederlaag lastig te verteren."



"Ik voelde me vanochtend al niet zo lekker", ging de Italiaan voort. "En de vermoeidheid maakte het nog moeilijker. Ik wilde de baan niet verlaten, maar volgens mijn medische staf was het beter om te rusten. De staf onderzocht me en zei dat ik niet in staat was om te spelen."



"Maar ik probeerde ertegen te vechten. Ik voelde me duizelig en het was nog erger toen ik de baan verliet. Toen ik terugkwam, deed ik mijn best. Ik ben teleurgesteld over de derde set, want ik had setpunten, maar benutte ze niet."