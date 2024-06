Na drie opeenvolgende halve finales stoot Zverev eindelijk door tot de finale in Parijs

Alexander Zverev heeft zich voor het eerst in zijn carrière voor de finale van Roland Garros geplaatst. Na een moeilijke start nam hij in de halve finales in 4 sets afstand van Casper Ruud, de verliezend finalist van de laatste twee jaar.

Nog voor zijn halve finale viel er een last van de rug van Alexander Zverev, want in de rechtszaak voor huiselijk geweld die boven zijn hoofd hing, kon hij een minnelijke schikking treffen.



Niet dat Zverev een bevrijde indruk maakte tegen Casper Ruud. De Noor had hem een jaar geleden in de halve finales met sprekend gemak verslagen en na de 6-2 in de eerste set leek het opnieuw die richting uit te gaan.



Maar beetje bij beetje werd duidelijk dat Ruud zich niet helemaal lekker voelde. Zijn lichaam weigerde dienst en zo kantelde de wedstrijd in het voordeel van Zverev.

Na de laatste bal maakte Ruud Zverev duidelijk dat hij hem niet de hand wou schudden, om hem ook niet te besmetten met het oog op de finale.



Door die finale te bereiken heeft Zverev in ieder geval een barrière geslecht. Hij bleef 3 jaar op een rij steken in de halve finales. De 27-jarige Duitser bereikte in 2020 al eens de finale van een grandslamtoernooi, op de US Open.