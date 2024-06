Carlos Alcaraz vloert Jannik Sinner na titanenstrijd en plaatst zich voor zijn eerste finale in Parijs

Het was Sinner, die door het forfait van Novak Djokovic de nieuwe nummer één wordt, die het best aan de partij begon. De Italiaan won de eerste vier spelletjes, gaf nog wel een break toe, maar maakte handig gebruik van de vele fouten bij Alcaraz om de eerste set op zak te steken: 6-2.

Pas vanaf set twee herstelde Alcaraz het evenwicht, maar in set drie nam Sinner opnieuw de leiding in de partij. Alcaraz moest weer achtervolgen, maar in set vier nam de Spanjaard definitief de bovenhand.



Met 6-4 dwong hij een vijfde set af en daarin toonde Alcaraz zich de sterkste: 6-3. Hij plaatst zich zo voor zijn eerste finale aan de Porte d'Auteuil. Alcaraz komt in de eindstrijd uit tegen de winnaar van de andere halve finale tussen de Duitser Alexander Zverev (ATP 4) en de Noor Casper Ruud (ATP 7).



Alcaraz stond vorig jaar ook bij de laatste vier in Parijs, maar toen verloor hij van latere winnaar Novak Djokovic. Met de US Open in 2022 en Wimbledon in 2023 staan er al twee grandslamtitels op zijn erelijst.