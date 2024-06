Vaste klant Alexander Zverev voor 4e jaar op een rij in halve finales Roland Garros

Alexander Zverev staat voor het vierde jaar op een rij in de halve finales van Roland Garros. Het nummer 4 van de wereld rekende in drie sets af met de Australiër Alex De Minaur, zijn 11e overwinning op een rij.

Niet voor het eerst op Roland Garros moest Alexander Zverev zwoegen. Na twee vijfsetters tegen Tallon Griekspoor en Holger Rune wilde de Duitser maar al te graag in drie sets de klus klaren tegen Alex De Minaur.

Op de belangrijke momenten steeg Zverev dan ook boven zichzelf uit. Hij werkte in de 2e set een setpunt weg van de Australiër en maakte een 0-4-achterstand in de tiebreak ook nog goed. Na net geen 3 uur kon het vierde reekshoofd het zegegebaar maken.

Het is voor Zverev al zijn 11e overwinning op een rij, nadat hij vorige maand ook al de Masters 1.000-titel in Rome op zak heeft gestoken. Het levert hem voor het 4e jaar op een rij een plekje op in de halve finales in Parijs.

Nog nooit raakte Zverev in de finale. Als hij daar verandering in wil brengen, moet hij voorbij Casper Ruud, die een vrijgeleide kreeg door de blessure van Novak Djokovic. De Noor is ook een vaste klant in Parijs, want de voorbije twee edities stond hij in de finale.

“Ik heb de mentaliteit dat je harder moet werken dan anderen om de beste speler te zijn”, zei Zverev, die in Parijs ook al Rafael Nadal en David Goffin uitschakelde. "Ik ga graag tot het uiterste. "Ik ben blij dat ik weer in een halve finale sta, hopelijk kan ik er een winnen."