Alcaraz blijft boeman van Tsitsipas en trakteert zich op kraker tegen Sinner in halve finales

Ook in hun 6e onderlinge confrontatie heeft Carlos Alcaraz aan het langste eind getrokken tegen Stefanos Tsitsipas. De Spanjaard schakelde de finalist van 2021 uit in drie sets en mag zich opmaken voor een clash tegen Jannik Sinner, binnenkort de nieuwe nummer 1 van de wereld.

Nog nooit kon Stefanos Tsitsipas winnen van Carlos Alcaraz en die vloek kon de Griek ook in de kwartfinales van Roland Garros niet doorbreken. In 2 uur en 15 minuten kon hij amper twee breakkansen afdwingen.

In de tweede set kon Tsitsipas wat weerwerk bieden, maar niet voldoende om het nummer 3 van de wereld aan het wankelen te brengen. In de tiebreak liep Alcaraz al snel 5-1 uit. Zo kon hij net als vorig jaar de Griek wippen in de kwartfinales.

Het staat nu 6-0 in onderlinge confrontaties, een statistiek die Alcaraz niet kan voorleggen bij zijn volgende tegenstander. Tegen Jannik Sinner staat het momenteel 4-4.

Sinner, die door de opgave van Djokovic de nieuwe nummer 1 van de wereld wordt, leed nog maar twee nederlagen dit seizoen, waarvan eentje tegen Alcaraz in de halve finale van Indian Wells.

Maar in hun twee eerdere ontmoetingen op een grandslamtoernooi - Wimbledon en de US Open in 2022 - trok Sinner wel aan het langste eind. Het belooft een finale avant la lettre te worden.

"Het wordt een zware uitdaging", gaf Alcaraz toe. "Sinner speelt momenteel het beste tennis ter wereld. Hij drijft me om steeds beter te worden."