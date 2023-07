Elise Mertens en dubbelpartner Hunter walsen over tegenstander richting finale van Wimbledon

15 uur 03. Mertens staat in de finale! Ook de tweede set blijkt een koud kunstje. De veer helemaal gebroken bij de tegenstanders, het vertrouwen enorm groot bij het Belgisch/Australische duo. Mertens en Hunter domineren zowel aan de baseline als aan het net. Het resultaat: opnieuw een harde 1-6 in set 2 en een ticket richting finale. .

clock 14:34

14 uur 34. Dominantie in set 1. Jet duo Dolehide/Zhang is geen goeie sparringpartner gebleken in de eerste set. Elise Mertens en haar dubbelpartner Storm Hunter stonden sterk te serveren, getuige de bijna 80% gewonnen punten op eerste opslag. Met drie breaks – vroeg en laat in de set – daarbovenop staat de Belgische al met een been in de finale. .