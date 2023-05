Gravel in de motor: nummer 2 Medvedev moet weer meteen opkrassen op Roland Garros na vijfsetter

Wie volgt Rafael Nadal op op de erelijst in Parijs? Nummer 1 Carlos Alcaraz en 22-voudig grandslamwinnaar Novak Djokovic zijn de logische opties, maar ook Daniil Medvedev leek zijn vinger op te steken.

In Rome, het laatste voorbereidingstoernooi voor Roland Garros, stak de 27-jarige Rus zijn eerste titel op gravel op zak. Zou hij dan toch eens verder raken dan de kwartfinales in Parijs?

Niet dus. In een slopende vijfsetter liet Medvedev zich verrassen door de Braziliaanse kwalificatiespeler Thiago Seyboth Wild, 170 plaatsen lager op de ATP-ranking.

Na 4 uur en 15 minuten moest Medvedev al voor de vijfde keer in zeven deelnames in de eerste ronde afdruipen in Parijs. Voorlopig blijft het dus bij één grandslamtitel op zijn palmares, de US Open in 2021.