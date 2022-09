Belgisch Daviscupteam verliest ook zijn 3e wedstrijd, alleen Goffin wint van de Fransen

Geerts krijgt lesje in ervaring van 36-jarige Gasquet

In de opener tegen Frankrijk kreeg Michael Geerts (ATP-268) de ervaren en hoger geplaatste Richard Gasquet (ATP-79) tegenover zich.



De 27-jarige Geerts verweerde zich kranig, maar moest bij een 2-1-stand in de eerste set toch zijn eigen opslagspelletje aan Gasquet laten. De Fransman gaf die bonus niet meer uit handen en trok de set over de streep met 6-3.



Ook in de tweede set kregen we hetzelfde spelbeeld te zien. Geerts pakte uit met enkele knappe punten, maar moest uiteindelijk toch zijn meerdere erkennen in de sluwe Gasquet: 6-3.