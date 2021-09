18-jarige Alcaraz gooit vermoeid handdoek in de ring in kwartfinales US Open

Carlos Alcaraz was met zijn 18 jaar en 4 maanden de jongste kwartfinalist in het proftijdperk op de US Open. De Spanjaard schakelde op weg naar de laatste 8 onder meer de Griek Stefanos Tsitsipas uit na een vijfsetter.



Ook zijn vorige match kon Alcaraz pas na 5 sets winnen en de vermoeidheid van 2 opeenvolgende vijfsetters bleek de nummer 55 van de wereld parten te spelen tegen de 21-jarige Félix Auger-Aliassime.



De jonge Canadees had bijna voortdurend de bovenhand en pakte vlot set 1 met 6-3, met dank aan de unforced errors van Alcaraz. Die liet vroeg in de 2e set een fysiotherapeut op de baan komen, maar na een lang gesprek volgde er geen behandeling. Eén spelletje later gaf de Spanjaard er plots de brui aan.



"Ik had niet in de gaten dat er iets mis was tot hij de kiné op het veld liet komen", zegt Auger-Aliassime. "Ik weet eigenlijk niet wat er aan de hand was. Ik zag het niet aankomen. Het was een vreemd einde van de wedstrijd."



Alcaraz gaf na afloop aan dat de inspanningen van de voorbije matchen hem gesloopt hadden. "Ik moet aan mijn lichaam denken. Het voelde niet goed om door te gaan, dus besloot ik ermee te stoppen. Het is heel sneu om mijn toernooi op deze manier te beëindigen, maar ik had geen keuze", aldus Alcaraz.