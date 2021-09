Meteoor van Canadese tiener Fernandez schiet tot in de halve finales

Kenners wisten ook voor de US Open al dat Leylah Fernandez een van de aanstormende talenten was in het tennis, maar dat alle puzzelstukken op zo korte tijd in elkaar zouden vallen, zal bijna iedereen verbaasd hebben.

Van onderschatting kon bij Elina Svitolina in ieder geval geen sprake meer zijn, want eerder had Fernandez al indruk gemaakt tegen toppers als Osaka en Kerber. Toch had ook de Oekraïnse aanvankelijk geen verhaal tegen de Canadese, die gisteren nog haar 19e verjaardag vierde.

Svitolina moest in de tweede set al haar ervaring, en haar sterke opslag, aanspreken om een derde set af te dwingen, maar ook daarin bleef het Canadese Duracell-konijn onverminderd doorslaan.

Fernandez kwam 5-2 voor, maar leek dan plots toch ten prooi te vallen aan de stress. Een tiebreak moest over de halve finales beslissen. Met een klein beetje hulp van het net kwam Fernandez op matchpunt, dat Svitolina buiten de lijnen retourneerde.

In de halve finales wacht Fernandez opnieuw stuntwerk, tegen ofwel Sabalenka (WTA-2) of Krejcikova (WTA-9). Wie durft nu nog op voorhand te zeggen dat ze bij voorbaat kansloos is?